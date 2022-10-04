Бывший игрок «Ахмата» рассказал о запрете шортов в Грозном Бывший игрок «Ахмата» Маурисио рассказал о запрете шортов в Чеченской Республике

Фото: Andrea Vilchez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Маурисио

Бразилец Маурисио, выступавший за грозненский «Терек» с 2010 по 2015 год, рассказал порталу Sport24 о том, что запрет на ношение шортов стал для него сюрпризом, но не проблемой. Он также подчеркнул, что многие вещи в столице Чечни его неприятно удивили.

В Бразилии я постоянно носил шорты и сланцы. Прилетел в Грозный, а мне говорят: нельзя. Чуть позже я спросил у Эктора Бракамонте (партнера по «Тереку»): «В России вообще нельзя носить шорты?» Он рассмеялся. Я тогда реально так подумал. Запрет на шорты стал для меня сюрпризом, но не проблемой. Уважаю обычаи, — сказал Маурисио.

Он добавил, что когда приехал в Грозный, был немного удивлен, в плохом смысле этого слова. В Чечне люди намного более закрытые, чем в Бразилии, не любили разговаривать, но со временем он со всеми подружился и полюбил клуб и город.

Клуб «Терек» был переименован в «Ахмат» перед сезоном-2017/18.

3 сентября нападающий немецкой команды «Хемпи Лейпциг» Денис Йепель, пытаясь догнать мяч, на большой скорости выбежал за лицевую линию и врезался в стену. Он ударился головой и оказался в глубоком нокауте.