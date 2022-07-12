Бывший главный тренер «Спартака» возглавил сборную Египта Португальский специалист Руй Витория стал главным тренером сборной Египта

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Руй Витория

Португальский специалист Руй Витория стал главным тренером сборной Египта, сообщает Egypt Today. С мая по декабрь 2021 года Витория тренировал московский «Спартак».

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан на четыре года, перед ним поставлена задача выйти на ЧМ-2026. На мундиаль 2022 года в Катаре команда под руководством Карлуша Кейруша выйти не смогла, после чего тренер был отправлен в отставку.

Витория впервые будет работать со сборными. До этого он дважды становился чемпионом Португалии с «Бенфикой» и был чемпионом Саудовской Аравии с клубом «Аль-Наср». Со «Спартаком» Витория занял первое место в группе Лиги Европы, но в премьер-лиге команда шла в середине таблицы, из-за чего тренера уволили.

9 июля «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля крупно проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России.