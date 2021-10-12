Бывший тренер «Зенита» объяснил победу сборной России над Словенией

В игре отборочного турнира чемпионата мира по футболу со сборной Словении российская команда играла в более атакующей манере. Именно это позволило забить два гола, рассказал телеканалу «360» экс-тренер «Зенита» Борис Раппопорт. Матч завершился победой со счётом 2:1.

Раппопорт добавил, что с новым тренером Валерием Карпиным игроки получили хороший настрой.

И ребятам нравится! Я чувствую, что вчера они получали удовольствие от своей игры. Был хороший настрой, что очень важно, потому что многие предрекали очень сложный матч. Он, в общем-то, и не был простым, но команда вышла уверенная в себе — и это было видно, — объяснил бывший тренер «Зенита», говоря о победе сборной России над Словенией.

Также он предположил, что соперник не был готов к прессингу, который продемонстрировала сборная России. Раппопорт заявил, что возможно обыграть и команду Хорватии, так как у неё есть проблемы с защитой. При этом необходимо быть осторожными самим, потому что у хорватов очень сильная атакующая группа игроков.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что контракт с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным будет продлён. Это вызвано тем, что сборной гарантировано второе место в группе отборочного турнира чемпионата мира.