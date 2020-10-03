Боярский назвал «Спартак» мизерным соперником для «Зенита»

https://static.news.ru/photo/cf9fad38-d21e-11ea-b3cb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России Михаил Боярский признался, что сильно перенервничал, смотря игру «Зенита» со «Спартаком» (1:1).

Валидольный был футбол, я перенервничал страшно. Мне кажется, выход Сердара был напрасным. Замены были не самыми удачными, «Зенит» всё-таки забил в этом составе. В данном случае для меня ничья — это поражение. Я считаю, что «Зенит» сегодня проиграл, — отметил болельщик «Зенита».

По его словам, петербуржцы могли удержать победу, если бы избежали непонятных ошибок. Он добавил, что москвичи достаточно хорошо играли. Им помогали болельщики.

Кроме того, актёр считает, что борьбы со «Спартаком» за чемпионство не будет.

Это слишком мизерный соперник для «Зенита». Это исключено. Мы сейчас наберём очков, что «Спартак» уже не сможет догнать «Зенит» к следующей очной встрече, — подчеркнул артист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Как писал NEWS.ru, московский «Спартак» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 10-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 1:1. В составе «красно-белых» отличился Эсекьель Понсе (86-я минута), у «Зенита» точным ударом отметился Александр Ерохин (65-я).

«Зенит» и «Спартак» делят первое место в турнирной таблице. В их активе по 21 очку. На третьем месте располагается ЦСКА с 19 очками.