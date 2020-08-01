Болельщики «Химок» выступили в поддержку Юрана

https://static.news.ru/photo/12c3eb28-d405-11ea-8648-fa163e074e61_660.jpg Сергей Юран Фото: fckhimki_official/vk.com

Болельщики подмосковного футбольного клуба «Химки» написали открытое письмо в поддержку уволенного главного тренера Сергея Юрана.

Мы, активные болельщики ФК «Химки», выражаем всяческую поддержку Сергею Юрану так же, как и выражали её предыдущему главному тренеру — Андрею Талалаеву, — следует из письма, имеющегося в распоряжении Sport24.

По словам фанатов футбольного клуба, постоянные смены главных тренеров с периодичностью в полгода вызывают настоящие опасения — спортивная составляющая здесь находится на последнем месте.

Мы хотим видеть именно спорт, а не игры чиновников в кабинетах. Надеемся на здравый смысл людей, принимающих решения, — говорится в открытом письме.

Информация об увольнении была передана Сергею Юрану 31 июля 2020 года. Уже 1 августа клуб объявил о расставании со специалистом. По мнению тренера, на его отставку повлиял гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов. В свою очередь Газизов отрицает данную версию, а гендиректор «Химок» Александр Зайцев связывает уход Юрана с появлением разногласий по условиям контракта.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Гунько возглавит тренерский штаб «Химок».