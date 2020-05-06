«Бавария» согласовала контракт с нападающим «Манчестер Сити»

https://static.news.ru/photo/0c0ab2e4-8f68-11ea-9f98-fa163e074e61_660.jpg Лерой Зане Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Футбольный клуб «Бавария» согласовал контракт с нападающим английского «Манчестер Сити» Лероем Зане.

Соглашение рассчитано на пять лет. Детали договора не разглашаются, сообщает Bild. Однако известно, что руководители мюнхенской команды Оливер Кан и Хасан Салихамиджич одобрили сделку и намерены подписать 24-летнего форварда по сниженной стоимости — €40 млн, но ожидается увеличение суммы до €60 млн.

Немецкий футболист должен был перейти в состав «Баварии» ещё летом 2019 года, однако трансфер сорвался из-за полученной им травмы крестообразных связок колена, из-за которой Зане пропустил весь чемпионат Англии сезона-2019/20, приостановленный из-за пандемии инфекции коронавируса.

Немецкий футбольный клуб «Эрцгебирге Ауэ», выступающий во второй Бундеслиге, отправлен всем составом, тренерским штабом и персоналом на домашний карантин, ранее писал NEWS.ru.