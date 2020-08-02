Аршавин получил новую должность в ФК «Зенит»

https://static.news.ru/photo/c7385092-d4de-11ea-8fa6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Петербургский ФК «Зенит» назначил Андрея Аршавина директором Департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам, следует из сообщения клуба.

Известно, что после завершения футбольной карьеры Аршавин прошёл обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии «Зенита», получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде ребят 2004 года рождения в качестве тренера.

Кроме того, Аршавин занимал должность советника генерального директора по молодёжному футболу.

Ранее NEWS.ru писал, что в сентябре в Санкт-Петербурге состоится судебное разбирательство по поводу выселения бывшей жены Аршавина Алисы Казьминой с детьми из квартиры.

Известно, что суд Петербурга зарегистрировал соответствующее заявление ещё весной, однако из-за пандемии COVID-19 судебное заседание смогли назначить лишь на 23 сентября.