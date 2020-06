АПЛ официально определились с датой возобновления чемпионата по футболу

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) утвердило календарь турнира для первых трех туров после возобновления чемпионата. 17 июня состоятся встречи незавершенного 28-го тура «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал», сообщает пресс-служба АПЛ.

Матчи будут проходить без зрителей с соблюдением всех требований безопасности.