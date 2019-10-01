https://static.news.ru/photo/b60de164-e462-11e9-9c0d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Гордеев и Станислав Лысенко Фото: ФК «Урожай»/vk.com

Руководство краснодарского футбольного клуба «Урожай» назначило новым главным тренером Андрея Гордеева.

Тренерский штаб вместе с Андреем Юдиным остается всем составом в команде и будет работать под руководством нового наставника, сообщает пресс-служба клуба.

Гордеев — молодой человек, полон сил и энергии, как в жизни, так и тренерской работе. Очень важно для нас, что он имеет опыт работы на высоком уровне с профессиональными командами и с молодежной сборной России, — сказал генеральный директор клуба Станислав Лысенко.

Он отметил, что для клуба важно, чтобы тренер работал не только с готовыми футболистами, но и развивал молодых спортсменов, что актуально для «Урожая», в котором много молодежи.

Гордеев во время спортивной карьеры выступал на позиции защитника в московских «Чертаново» и «Динамо», махачкалинском «Анжи» и воронежском «Факеле». Был главным тренером новосибирской «Сибири», саранской «Мордовии» и «СКА-Хабаровск», а также старшим тренером юношеской сборной России по футболу.

«Урожай» выступает в зоне «Юг» второго дивизиона, занимая предпоследнее 15-е место. В 11-ти турах краснодарский клуб сумел выиграть лишь в одном матче.