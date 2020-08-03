Актёр Дуэйн Джонсон выкупил футбольную лигу XFL

https://static.news.ru/photo/6f55577c-d5af-11ea-96e2-fa163e074e61_660.jpg Дуэйн Джонсон Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Голливудский актёр и рестлер Дуэйн Джонсон, после того как организация подала заявление о банкротстве, решил купить футбольную лигу XFL за $15 млн.

Легенда WWE по прозвищу «Скала» объединился с инвестиционной группой для совершения сделки, которую подтвердил владелец лиги Винс Макмахон, сообщает TMZ.

Однако сделку должен одобрить суд по делам о банкротстве. Заседание состоится в пятницу, 7 августа, и, если всё пройдёт без осложнений, она может закрыться уже к 21 августа.

XFL — профессиональная лига по американскому футболу, которая действовала на территории США в 2019 году. Организация основана 20 марта 2018 года продюсером Чарли Эберсолом и Биллом Полианом, бывшим генеральным менеджером ряда клубов НФЛ.

Как писал NEWS.ru, американец Дуэйн Джонсон и британка Эмили Блант сыграют в фильме о супругах, обладающих суперспособностями. Проект основан на комиксе, вышедшем в 1999 году.