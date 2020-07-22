Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в РПЛ

https://static.news.ru/photo/e000415c-cc3c-11ea-9b63-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

34-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обошёл экс-полузащитника Сергея Семака по количеству матчей в чемпионатах России по футболу.

Бессменный вратарь «армейцев» вышел в стартовом составе на игру 30-го тура РПЛ с «Тамбовом». Таким образом, он провёл в чемпионатах России 457 игр. Семак, который в 2013 году завершил карьеру, а сейчас возглавляет петербургский «Зенит», провёл в РПЛ 455 матчей и забил 102 мяча.

Лидером по числу матчей в российском футбольном чемпионате является бывший игрок ЦСКА Сергей Игнашевич. На его счету 489 игр. Сейчас Игнашевич тренирует московское «Торпедо».

NEWS.ru писал, что Акинфеев назвал причину отсутствия вратарей-россиян в европейских футбольных чемпионатах.