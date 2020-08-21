Акинфеев поделился снимком своих детей

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Бывший вратарь и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев поделился редкой фотографией своих детей.

Снимок он опубликовал в сториз Instagram. Позже фотография появилась в одном из Twitter-аккаунтов, передаёт Teleprogramma.

На ней можно увидеть сына и дочь капитана ПФК ЦСКА — шестилетнего Даниила и четырёхлетнюю Ангелину. Снимок сделан со спины, поэтому на ней видно, что коса девочки практически достигает пяток.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 34-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обошёл экс-полузащитника Сергея Семака по количеству матчей в чемпионатах России по футболу.