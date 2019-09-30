Президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов рассказал, что клуб принял отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.
Специалист сообщил о намерении покинуть грозненский клуб сразу после матча 11-го тура чемпионата России против «Сочи», который завершился победой сочинцев — 2:0.
Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат». После матча с «Сочи» Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята, — написал Даудов в своём аккаунте в Instagram.
Ранее News.ru сообщал, что руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2. После матча Кононов не вышел к журналистам.