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Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов сообщил, что он хочет покинуть занимаемый пост. Такое заявление специалист сделал после матча 11-го тура чемпионата России против «Сочи», в котором грозненцы уступили со счётом 0:2.

Мне не следует продолжать работать. Попрошу, чтобы мы закончили совместную работу. Я постараюсь не остаться, — заявил Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер». Ранее News.ru сообщал, что руководство «Спартака» приняло...