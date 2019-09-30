Рашид Рахимов Рашид Рахимов Фото: fc-akhmat.ru

Президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов рассказал, что клуб принял отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.

Специалист сообщил о намерении покинуть грозненский клуб сразу после матча 11-го тура чемпионата России против «Сочи», который завершился победой сочинцев — 2:0.

Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат». После матча с «Сочи» Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята, — написал Даудов в своём аккаунте в Instagram.

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Дорогие друзья! Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба «АХМАТ». После матча с «Сочи» Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям. Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера. #Кадыров #Даудов #Ахмат #Чечня #Грозный

Публикация от M. Daudov (@lord_095)

Ранее News.ru сообщал, что руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2. После матча Кононов не вышел к журналистам.

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