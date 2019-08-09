Агент полузащитника Франка Рибери Жан-Пьер Берне сообщил, что футбольный клуб «Локомотив» действительно проявляет к нему интерес.
Со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку. Это правда, — приводит слова Берне Sport24.ru.
Информация о трансфере 36-летнего футболиста появилась 10 августа во французских СМИ, в частности, об этом говорило издание L'Equipe.
Рибери выступал за «Баварию» с 2007 года и провёл 420 матчей во всех турнирах, забив 123 гола.
После игры с «Уралом» главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не верит в сказки о переходе Рибери к «железнодорожникам», писал News.ru.