https://static.news.ru/photo/d1fe92f2-bcf2-11e9-aef7-fa163e074e61_660.jpg Франк Рибери Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Агент полузащитника Франка Рибери Жан-Пьер Берне сообщил, что футбольный клуб «Локомотив» действительно проявляет к нему интерес.

Со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку. Это правда, — приводит слова Берне Sport24.ru.

Информация о трансфере 36-летнего футболиста появилась 10 августа во французских СМИ, в частности, об этом говорило издание L'Equipe.

Рибери выступал за «Баварию» с 2007 года и провёл 420 матчей во всех турнирах, забив 123 гола.

После игры с «Уралом» главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не верит в сказки о переходе Рибери к «железнодорожникам», писал News.ru.