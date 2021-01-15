Агент Черышева высказался о возможном уходе игрока из «Валенсии»

https://static.news.ru/photo/da64ff6c-580a-11eb-aed8-fa163e074e61_660.jpg Денис Черышев Фото: Inigo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look press

Агент российского нападающего «Валенсии» Дениса Черышева Хинес Карвахаль высказался о будущем своего подопечного. По его словам, футболист не собирается покидать испанский клуб.

Ранее ряд СМИ сообщал, что россиянин намерен уйти из стана «летучих мышей». По некоторым данным, он рассматривал вариант перехода в один из клубов РПЛ.

Денису нравится в «Валенсии». Тренер ему доверяет, поэтому уходить он никуда не собирается. Это просто слухи, которые всегда появляются, когда игрок хорошо себя показывает на поле, — приводит слова Карвахаля «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Черышева с клубом рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне Примеры Денис провёл 11 матчей, на его счету две результативные передачи. При этом команда после 18 туров набрала 19 очков и идёт на 14-м месте, находясь всего на три балла выше зоны вылета.

Ранее стало известно, что в Россию может вернуться бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, в настоящее время выступающий за амстердамский «Аякс». Как писал NEWS.ru, «красно-белые» рассматривают возможность аренды своего бывшего лидера, который помог команде завоевать чемпионство в 2017 году.