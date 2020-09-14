Адвокаты избитого Широковым арбитра требуют ужесточения статьи

https://static.news.ru/photo/1e404456-f73c-11ea-ab1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита футбольного арбитра Никиты Данченкова, которого на любительском матче избил экс-капитан сборной России Роман Широков, намерена добиться переквалификации уголовного дела, возбуждённого против футболиста.

15 сентября полиция возбудила уголовное дело против Широкова по статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). По ней спортсмену грозят исправительные работы или даже тюремное заключение. При этом пострадавший арбитр ранее требовал, чтобы действия экс-капитана сборной квалифицировались как покушение на убийство.

Адвокат Данченкова Александр Островский сообщил, что защиту арбитра ещё не уведомляли о возбуждении дела. Он подчеркнул, что не согласен с квалификацией.

Мы подадим жалобу в прокуратуру и Следственный комитет. Мы считаем, что здесь имеет место умысел. Это покушение на убийство, — заявил адвокат.

Он отметил, что при нападении Широков бил Данченкова ногой в голову, передаёт «Чемпионат».

Если не прикрывать голову руками, то она бы отлетела, — сказал Островский.

Инцидент произошёл 10 августа: в ходе матча любительского турнира арбитр Никита Данченков показал Широкову красную карточку. В ответ футболист начал угрожать судье, после чего напал на него, повалил на землю и ударил ногой. В результате мужчину госпитализировали, медики наложили ему несколько швов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-футболист сборной России Роман Широков извинился перед арбитром Никитой Данченковым за инцидент во время матча любительских команд.