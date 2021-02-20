Выручка Роскосмоса по диверсификации увеличилась почти вдвое

https://static.news.ru/photo/1ea7979c-735f-11eb-8b6a-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и Дмитрий Рогозин Фото: kremlin.ru

Выручка Роскосмоса в 2020 году осталась почти на уровне 2019 года, но по программам диверсификации она увеличилась почти вдвое. Об этом гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину.

В целом мы по выручке на уровне прошлого года, но у нас резко увеличивается выручка по диверсификации, практически в два раза выросла, до 12 млрд рублей, — цитирует пресс-служба Кремля Рогозина.

Он уточнил, что выручка увеличилась в основном за счёт поставок энергооборудования, которое Роскосмос производит на своих предприятиях.

Мы не продаём излишки производства, мы перепрофилируем это производство. В рамках антисанкционной политики мы поставляем «Газпрому», «Газпромнефти» и турбонасосы, и различного рода арматуру, и газоперекачивающие аппараты для Амурского ГПЗ, — добавил Рогозин.

Как писал NEWS.ru, Россия в текущем году произведёт 29 пусков космических ракет. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что в этот перечень попали также запуски, перенесённые с 2020 года. По его словам, впервые за 45 лет РФ возобновит исследование Луны. В октябре с Восточного улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат, дальше исследовать Луну будут «автоматы», а затем стартует пилотируемая программа, сообщил Рогозин. При этом глава Роскосмоса отметил, что последние два года прошли без единой серьёзной аварии при космических запусках. По его словам, в последний раз такая статистика наблюдалась в 1993 году.