Власти захотели ограничить россиян в получении кредитов

Правительство поддержало инициативу Центробанка по ограничению на выдачу кредитов россиянам. При этом власти отметили, что меру следует вводить только в отношении сектора необеспеченного потребительского кредитования. Об этом сообщает «Интерфакс».

В отзыве правительства на соответствующий законопроект сказано , что депутаты должны подробно обосновать необходимость наделения ЦБ правом вводить ограничения на количество выдаваемых кредитов населению. В кабмине также подчеркнули необходимость вернуть норму о предварительных консультациях с правительством и убрать дифференцированный подход к различным банкам.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба готовит проект постановления, которое запретит банкам навязывать покупку страховки в определённой компании при оформлении кредита. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Центробанк поддержал предложения, так как потребители часто переплачивают за данный вид услуг.

Согласно новому проекту, клиент банка, получивший кредит, сможет выбрать любую страховую компанию, которая имеет положительный рейтинг в одном из четырёх российских агентств (АКРА, «Эксперт РА», НРА и НКР).