Банк России направил в правительство свою официальную поддержку нового курса на поэтапную отмену требования к экспортёрам возвращать выручку в валюте в Россию. Он также выступил и за снятие ограничений на зачисление такой выручки на счета в заграничных банках и финкомпаниях. Эксперты тем не менее считают, что снимать ограничения надо не постепенно, а сразу — и требование репатриации, и ограничения по зарубежным счетам.

ЦБ отмечает, что пакет предложений был сформирован по итогам анализа действующего валютного законодательства. Регулятор, как уточняется в документе, предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снятие ограничений на её зачисление на зарубежные счета экспортёров. Также инициативы касаются упрощения порядка взаимодействия резидентов с уполномоченными банками при совершении валютных операций.

Кроме того, ЦБ предложил упростить и порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.

Эти меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортёров, в том числе малого и среднего бизнеса, — говорится в заявлении Центробанка.

Для ясности: репатриация валютной выручки — это обязанность участников внешней экономической деятельности перечислить полученную выручку за экспортированные товара или оказанные услуги на российские банковские счёта. Для импортёров репатриация подразумевает обязательство вернуть на свои банковские счета уплаченную в качестве аванса валюту за непоставленные товары или неоказанные услуги (а нередко задержки происходили по вине иностранных покупателей).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложенный законопроект, по суждению партнёра адвокатского бюро «Щеглов и партнёры» Мусы Абдурахманова, позволит снять ограничения (обязательство по репатриации валютной выручки) и даст свободу и гибкость экономическим отношениям среди участников внешнеэкономической деятельности, что позволит улучшить экспансию российского бизнеса за рубежом.

Практика показывает, что действующее валютное законодательство не обеспечивает должным образом достижение цели, связанной с предотвращением оттока капитала. Кроме этого, действующий режим существенно увеличивает транзакционные издержки экспортёров и импортёров и их финансовые траты. Вот почему такое положение дел значительно снижает конкурентоспособность российского бизнеса на мировых рынках.

Муса Абдурахманов

партнёр адвокатского бюро «Щеглов и партнёры»

В целом это позитивная динамика, полагает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Если раньше такую риторику мы слышали от ФНС и Минфина в основном и видели основные шаги по либерализации от них, то сейчас подключился и ЦБ, акцентирует экономист.

Постепенное снятие — хорошо, но большого эффекта может не дать. Поэтому отменять надо не постепенно, а сразу: и требование репатриации, и ограничения по зарубежным счетам.

Антонина Левашенко

руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС

К месту будет упомянуто и то, что Банк России вместе с поддержкой поэтапной отмены требований к экспортёрам возвращать выручку в валюте на родину выступил также и за отмену ограничений на зачисление выручки такого рода на счета в заграничных банках.

Надо сказать, что либерализация валютного законодательства, которая продолжается с выхода в 2003 году Федерального закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», наконец подошла к своей, пожалуй, самой больной точке — репатриации валютной выручки, указывает доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Требование репатриации не отменено, но изменения, которые претерпела и часть 5.2 гражданской статьи 15-25 КоАП, и уголовная 193 УК, говорят о том, что лёд тронулся. Уже в апреле среди наказаний должностных лиц появилась такая мера, как предупреждение, и на сегодня уголовная ответственность предусмотрена лишь для лиц, ранее привлекавшихся к административной ответственности. В любом случае пока остаются реальные сроки — до 3 лет за нарушение требования репатриации в сумме свыше 100 млн руб. и до 5 лет — для сумм свыше 150 млн руб.

Татьяна Белянчикова

доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова

Белянчикова уточняет также, что ещё большим изменениям были подвергнуты и статьи КоАП, касающиеся штрафов для самих участников внешнеэкономической деятельности — «страшные цифры „от 75 до 100%“ оставлены только для операций, прямо запрещённых валютным законодательством и для случаев, предусмотренных статьёй 5.2 КоАП — когда в результате действия или бездействия в страну не возвращена сумма свыше 100 млн руб.».

В иных случаях с 31 июля для экспортёров и импортёров наступило относительное благополучие, если таковым можно назвать штрафы до 30 процентов от суммы, отмечает она.

Оценка неожиданного новшества

В общей сложности сегодняшние наказания более адекватны и стимулируют организации заниматься внешней торговлей, в том числе экспортом. Но, наверное, после решительного шага последних дней всё же следует сделать небольшую передышку и посмотреть на результат.

Конечно, в некоторых случаях несвоевременное поступление или непоступление вовсе экспортной выручки, возврат авансового платежа по импорту или задержка возврата кредитных средств не зависят от российских участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но для таких случаев предусмотрены, во-первых, штрафы за задержку в размере 1/150 от ключевой ставки за каждый день просрочки — они стимулируют российских резидентов искать выходы из подобных ситуаций. Во-вторых, для работы с малоизвестными зарубежными контрагентами существуют различные формы обеспечения получения денег — такие как аккредитивы и гарантии. И в-третьих, полный и единовременный отказ от требования репатриации приведёт к неконтролируемому вывозу капитала, что особенно актуально для кризисного времени.

И хотя Россия расторгает договор с тем же Кипром об избежании двойного налогообложения, в дальнейшем подобная ситуация может произойти и с рядом других стран, в целом на нашей планете остаётся ещё много территорий, которые могут быть интересны отдельным лицам для перевода туда денежных средств по фиктивным контрактам. Здесь будет важно разбираться в каждом конкретном случае, когда невозврат денег обусловлен недобросовестностью зарубежного контрагента, а когда является результатом осознанных действий российской стороны, — сказала доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Поэтому многое будет в этом случае зависеть от работы контролирующих структур (со стороны валютного контроля и финансового мониторинга, а также правоохранительных органов) и решений, которые будут принимать суды в новых условиях.

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