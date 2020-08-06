Банк России направил в правительство свою официальную поддержку нового курса на поэтапную отмену требования к экспортёрам возвращать выручку в валюте в Россию. Он также выступил и за снятие ограничений на зачисление такой выручки на счета в заграничных банках и финкомпаниях. Эксперты тем не менее считают, что снимать ограничения надо не постепенно, а сразу — и требование репатриации, и ограничения по зарубежным счетам.

ЦБ отмечает, что пакет предложений был сформирован по итогам анализа действующего валютного законодательства. Регулятор, как уточняется в документе, предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снятие ограничений на её зачисление на зарубежные счета экспортёров. Также инициативы касаются упрощения порядка взаимодействия резидентов с уполномоченными банками при совершении валютных операций.

Кроме того, ЦБ предложил упростить и порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.

Эти меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортёров, в том числе малого и среднего бизнеса, — говорится в заявлении Центробанка.

Для ясности: репатриация валютной выручки — это обязанность участников внешней экономической деятельности перечислить полученную выручку за экспортированные товара или оказанные услуги на российские банковские счёта. Для импортёров репатриация подразумевает обязательство вернуть на свои банковские счета уплаченную в качестве аванса валюту за непоставленные товары или неоказанные услуги (а нередко задержки происходили по вине иностранных покупателей).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложенный законопроект, по суждению партнёра адвокатского бюро «Щеглов и партнёры» Мусы Абдурахманова, позволит снять ограничения (обязательство по репатриации валютной выручки) и даст свободу и гибкость экономическим отношениям среди участников внешнеэкономической деятельности, что позволит улучшить экспансию российского бизнеса за рубежом.

Практика показывает, что действующее валютное законодательство не обеспечивает должным образом достижение цели, связанной с предотвращением оттока капитала. Кроме этого, действующий режим существенно увеличивает транзакционные издержки экспортёров и импортёров и их финансовые траты. Вот почему такое положение дел значительно снижает конкурентоспособность российского бизнеса на мировых рынках. Муса Абдурахманов партнёр адвокатского бюро «Щеглов и партнёры» партнёр адвокатского бюро «Щеглов и партнёры»

В целом это позитивная динамика, полагает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Если раньше такую риторику мы слышали от ФНС и Минфина в основном и видели основные шаги по либерализации от них, то сейчас подключился и ЦБ, акцентирует экономист.

Постепенное снятие — хорошо, но большого эффекта может не дать. Поэтому отменять надо не постепенно, а сразу: и требование репатриации, и ограничения по зарубежным счетам. Антонина Левашенко руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС

К месту будет упомянуто и то, что Банк России вместе с поддержкой поэтапной отмены требований к экспортёрам возвращать выручку в валюте на родину выступил также и за отмену ограничений на зачисление выручки такого рода на счета в заграничных банках.

Надо сказать, что либерализация валютного законодательства, которая продолжается с выхода в 2003 году Федерального закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», наконец подошла к своей, пожалуй, самой больной точке — репатриации валютной выручки, указывает доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Требование репатриации не отменено, но изменения, которые претерпела и часть 5.2 гражданской статьи 15-25 КоАП, и уголовная 193 УК, говорят о том, что лёд тронулся. Уже в апреле среди наказаний должностных лиц появилась такая мера, как предупреждение, и на сегодня уголовная ответственность предусмотрена лишь для лиц, ранее привлекавшихся к административной ответственности. В любом случае пока остаются реальные сроки — до 3 лет за нарушение требования репатриации в сумме свыше 100 млн руб. и до 5 лет — для сумм свыше 150 млн руб. Татьяна Белянчикова доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова

Белянчикова уточняет также, что ещё большим изменениям были подвергнуты и статьи КоАП, касающиеся штрафов для самих участников внешнеэкономической деятельности — «страшные цифры „от 75 до 100%“ оставлены только для операций, прямо запрещённых валютным законодательством и для случаев, предусмотренных статьёй 5.2 КоАП — когда в результате действия или бездействия в страну не возвращена сумма свыше 100 млн руб.».

В иных случаях с 31 июля для экспортёров и импортёров наступило относительное благополучие, если таковым можно назвать штрафы до 30 процентов от суммы, отмечает она.

Оценка неожиданного новшества

В общей сложности сегодняшние наказания более адекватны и стимулируют организации заниматься внешней торговлей, в том числе экспортом. Но, наверное, после решительного шага последних дней всё же следует сделать небольшую передышку и посмотреть на результат.

Конечно, в некоторых случаях несвоевременное поступление или непоступление вовсе экспортной выручки, возврат авансового платежа по импорту или задержка возврата кредитных средств не зависят от российских участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но для таких случаев предусмотрены, во-первых, штрафы за задержку в размере 1/150 от ключевой ставки за каждый день просрочки — они стимулируют российских резидентов искать выходы из подобных ситуаций. Во-вторых, для работы с малоизвестными зарубежными контрагентами существуют различные формы обеспечения получения денег — такие как аккредитивы и гарантии. И в-третьих, полный и единовременный отказ от требования репатриации приведёт к неконтролируемому вывозу капитала, что особенно актуально для кризисного времени.

И хотя Россия расторгает договор с тем же Кипром об избежании двойного налогообложения, в дальнейшем подобная ситуация может произойти и с рядом других стран, в целом на нашей планете остаётся ещё много территорий, которые могут быть интересны отдельным лицам для перевода туда денежных средств по фиктивным контрактам. Здесь будет важно разбираться в каждом конкретном случае, когда невозврат денег обусловлен недобросовестностью зарубежного контрагента, а когда является результатом осознанных действий российской стороны, — сказала доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Поэтому многое будет в этом случае зависеть от работы контролирующих структур (со стороны валютного контроля и финансового мониторинга, а также правоохранительных органов) и решений, которые будут принимать суды в новых условиях.