В Москве на треть увеличилось число сделок со вторичным жильём

https://static.news.ru/photo/53502f42-b877-11eb-b8e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За первые четыре месяца текущего года в Москве было зарегистрировано 52,3 тысячи сделок на вторичном рынке жилья, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении Росреестра.

С января по апрель 2021 года зарегистрировано 52 349 переходов прав на вторичном рынке недвижимости Москвы, что на 33% выше уровня прошлого года с показателем 39 286 договоров купли-продажи жилья, — сообщили в Росреестре.

По словам руководителя московского управления Росреестра Игоря Майданова, вторичный рынок жилья по динамике не отстаёт от первичного и демонстрирует уверенное нарастание. В этом году был зафиксирован рекорд последних лет. Большее число покупок вторичного жилья было только в 2014 году (более 58 тысяч) на фоне падения курса рубля.

Ранее сообщалось, что в апреле в Москве было зарегистрировано порядка 13 тысяч ипотечных сделок, что на 14% больше, чем в марте, и в пять раз больше, чем в апреле прошлого года. За четыре месяца текущего года в столице было зарегистрировало 39,5 тысячи договоров ипотечного кредитования, что на 44% выше показателя аналогичного периода 2020 года (27,5 тысячи ипотеки) и на 36% больше рекордных четырёх месяцев 2019 года (28,9 тысячи). Игорь Майданов объяснил это завершением программы льготной ипотеки на новостройки.