Средний размер займа «до зарплаты» вернулся к допандемийным показателям

https://static.news.ru/photo/d1449a96-d637-11ea-94be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июне средний размер займа «до зарплаты» в России составил 8 тыс. рублей, он вырос на 2,2% по сравнению с маем (7,83 тыс. рублей) и вернулся к мартовским, докарантинным показателям. К этой категории относятся микрозаймы до 30 тыс. рублей на срок до года.

Некоторое снижение среднего чека микрозайма в «карантинный» период было связано прежде всего со стремлением граждан сокращать свою долговую нагрузку в условиях экономической неопределённости, — цитирует пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) директора по маркетингу Алексея Волкова.

Специалисты НБКИ проанализировали данные 3 тыс. микрофинансовых организаций и кредитных потребкооперативов. Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июне был зафиксирован в Москве (10,1 тыс. рублей), Ростовской области (9,5 тыс. рублей) и Ставропольском крае (9 тыс. рублей). Самый маленький — в Кемеровской области (6 тыс. рублей), Удмуртии (6,8 тыс. рублей) и Пермском крае (7 тыс. рублей).

Как писал NEWS.ru, финансовые эксперты компании Moneyman рассказали, люди каких профессий чаще всего обращались за микрозаймами во время самоизоляции в апреле — мае 2020 года в России. Выяснилось, что больше всего за микрозаймами обращались представители индустрии моды и красоты (22%), работники заведений общественного питания (15%), а также специалисты из строительной сферы (18%). Меньше всего обращались за микрозаймами курьеры, юристы, менеджеры по продажам и сотрудники интернет-магазинов.