https://static.news.ru/photo/905152d0-7319-11ea-9af2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти две трети россиян во время кризиса, вызванного угрозой распространения коронавируса и стремительным падением рубля, остались без сбережений. Большинству денег хватает только для того, чтобы дожить до зарплаты или стипендии. При этом те, у кого есть лишние средства, при потере места работы могут их очень быстро лишиться.

Об этом говорят результаты ряда опросов, в частности проведённых центром «Перспектива». Отмечается, что половине респондентов недостаёт значительной суммы денег для нормальной жизни. В финансовой поддержке более других нуждаются представители среднего и старшего поколений.

В результате опроса стало известно, что накопления есть у каждого третьего респондента, однако долго на них в случае экстренной ситуации прожить не получится.

45% признались, что сбережений их хватит в лучшем случае на полгода. В среднем при потере работы накопления россиян кончатся через два месяца, передаёт РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, специалист в области государственного управления экономикой Никита Кричевский предложил свой вариант выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он считает необходимым развивать предприятия малого и среднего бизнеса в сфере производства и поддерживать и расширять потребительский спрос.