Почти две трети россиян во время кризиса, вызванного угрозой распространения коронавируса и стремительным падением рубля, остались без сбережений. Большинству денег хватает только для того, чтобы дожить до зарплаты или стипендии. При этом те, у кого есть лишние средства, при потере места работы могут их очень быстро лишиться.
Об этом говорят результаты ряда опросов, в частности проведённых центром «Перспектива». Отмечается, что половине респондентов недостаёт значительной суммы денег для нормальной жизни. В финансовой поддержке более других нуждаются представители среднего и старшего поколений.
В результате опроса стало известно, что накопления есть у каждого третьего респондента, однако долго на них в случае экстренной ситуации прожить не получится.
45% признались, что сбережений их хватит в лучшем случае на полгода. В среднем при потере работы накопления россиян кончатся через два месяца,
Как ранее писал NEWS.ru, специалист в области государственного управления экономикой Никита Кричевский предложил свой вариант выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он считает необходимым развивать предприятия малого и среднего бизнеса в сфере производства и поддерживать и расширять потребительский спрос.
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