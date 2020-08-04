Переговоры по налоговому соглашению между РФ и Кипром пройдут в Москве

https://static.news.ru/photo/eb79760a-d64d-11ea-b049-fa163e074e61_660.jpg Фото: mof.gov.cy

Финальный раунд переговоров по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об условиях ухода от двойного налогообложения пройдёт в Москве 10 и 11 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства финансов Республики Кипр Андри Кунну.

Заключительный раунд переговоров состоится в Москве. И это будет личная встреча, а не телеконференция, — сообщила ТАСС Кунну.

Ранее стало известно, что делегацию Кипра возглавит министр финансов Константинос Петридис. Представитель кипрского правительства в ранге министра Кириакос Кушос выразил надежду, что в ходе переговоров удастся достичь «позитивных итогов».

За время действия российско-кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По разным оценкам, на Кипр в 2018 году из РФ вывели более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году — более 1,9 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, с 3 августа Москва запустила денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Министерство финансов России считает нереализуемыми предложения Никосии при внесении изменений в налоговое соглашение. В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые, Минфин РФ пришёл к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через Кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения. В июне — июле Минфин вёл переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между двумя странами для того, чтобы уже с 1 января 2021 года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству определить перечень офшоров, для которых будет предусмотрен налог в размере 15% на выводимые из РФ дивиденды и проценты от активов.