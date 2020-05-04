Наценки на материал для защитных масок достигли 500%

https://static.news.ru/photo/a0ab03c0-8dc1-11ea-b7e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ажиотажный спрос на медицинские маски и защитные костюмы привёл к рекордным наценкам на материалы для их изготовления, сообщили в Ростехе.

На чёрном рынке стоимость специальной ткани для средств защиты выросла до 1500 рублей за килограмм при закупочной цене в 300 рублей. В связи с этим госкорпорация заключила контракты на поставку материалов напрямую с производств по 165–305 рублей за килограмм. Дочернее предприятие Ростеха «Росхимзащита» закупает у фабрик до 40% производимой продукции и распределяет по швейным производствам, передаёт РБК.

Таким образом, стоимость одного готового костюма составляет 847 рублей, таких костюмов в день отшивается более 90 тысяч, а в мае объёмы планируется увеличить почти вдвое — до 150 тысяч костюмов в сутки. Несмотря на отмену введённого в марте запрета на экспорт ряда медицинских изделий, в частности, костюмов и масок, Россия будет поставлять средства защиты только партнёрам по ЕЭС (Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии).

Как писал NEWS.ru ранее, на складах в Москве остаётся 15,5 млн защитных масок. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.