Мантуров заявил, что на складах в Москве остаётся 15,5 млн защитных масок

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Вывозной рейс SDM6296 Денпасар — Петербург — Москва с 382 пассажирами на борту вылетел с острова Бали. В течение апреля из Индонезии вернулись уже более тысячи россиян.

Самолёт взлетел, 382 человека, — сообщили РИА Новости в консульстве РФ в Денпасаре. С 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, в настоящее время...