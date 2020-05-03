Общество

Мантуров заявил, что на складах в Москве остаётся 15,5 млн защитных масок

18:57, 03 мая 2020 23
Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: minpromtorg.gov.ru

На складах в Москве остаётся 15,5 млн защитных масок. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В Москве на сегодняшнее утро на складах «Дельруса», который уполномочен к централизованной закупке, 15,5 млн (масок) в остатке, цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что компания «Дельрус» получила право распределения медицинских масок по регионам.

Ранее Мантуров сообщил, что в аптеках нет дефицита медицинских масок и антисептических жидкостей.

Как писал NEWS.ru, в России ежедневно используют более 12 млн защитных масок. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, треть из них страна получает из Китая.

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