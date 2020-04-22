Мантуров: в России используют более 12 млн медицинских масок в сутки

https://static.news.ru/photo/c8441456-84b8-11ea-917b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В РФ ежедневно используется более 12 млн защитных масок, в том числе 4-4,5 млн из Китая. Об этом сообщил глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

Завозится импортных масок из Китая примерно 4-4,5 млн в сутки. Это и по линии Минпромторга, и других коммерческих предприятий. То есть в день выходит потребление более 12 млн, — цитирует ТАСС чиновника.

Ранее Мантуров призвал регионы России, до сих пор не начавшие закупку медицинских средств индивидуальной защиты, «разобраться с этим сейчас, чтобы не полыхнуло потом». По словам главы Минпромторга, лучше не быть инертными и «приготовиться к пожару», писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.