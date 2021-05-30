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Кремлёвский дворец застраховали на 8 млрд рублей

07:37, 31 мая 2021
Фото: Государственный Кремлёвский дворец / vk.com

Государственный Кремлёвский дворец застраховали на восемь миллиардов рублей: в эту сумму вошла страховка абсолютно на всё — на здания вместе с внешней отделкой, мебель, декорации, костюмы, оргтехнику и оборудование. Об этом РИА Новостям рассказали в пресс-службе компании «Сбербанк страхование».

Страховка будет распространяться на все 25 зданий, принадлежащих дворцу. Теперь в случае пожаров и стихийных бедствий компания обязана полностью оплатить ремонт и восстановление имущества учреждения.

Государственный Кремлёвский дворец построили в 1961 году. На его возведение потребовалось 16 месяцев. Советские архитекторы специально выезжали в Германию и США, чтобы изучить подобные строения и набраться опыта.

Многие идеи элементов архитектуры они тогда позаимствовали из-за рубежа. Например, почти полностью были скопированы интерьерные решения для Кремлёвского дворца у зала заседаний ООН в Нью-Йорке. Тогда модно было облицовывать стены деревянной рейкой. Менее представительная делегация была направлена в Пекин: она переняла опыт проектирования банкетного зала.

Если многоквартирный дом имеет статус памятника архитектуры, то затраты на его реставрацию государство должно нести вместе с жильцами. Ранее стало известно, что законопроект, распределяющий ответственность за сохранность таких зданий между собственниками и муниципалитетом, депутаты планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию.

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