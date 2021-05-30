Кремлёвский дворец застраховали на 8 млрд рублей

Государственный Кремлёвский дворец застраховали на восемь миллиардов рублей: в эту сумму вошла страховка абсолютно на всё — на здания вместе с внешней отделкой, мебель, декорации, костюмы, оргтехнику и оборудование. Об этом РИА Новостям рассказали в пресс-службе компании «Сбербанк страхование».
Страховка будет
Государственный Кремлёвский дворец построили в 1961 году. На его возведение потребовалось 16 месяцев. Советские архитекторы специально выезжали в Германию и США, чтобы изучить подобные строения и набраться опыта.
Многие идеи элементов архитектуры они тогда позаимствовали из-за рубежа. Например, почти полностью были скопированы интерьерные решения для Кремлёвского дворца у зала заседаний ООН в Нью-Йорке. Тогда модно было облицовывать стены деревянной рейкой. Менее представительная делегация была направлена в Пекин: она переняла опыт проектирования банкетного зала.
Если многоквартирный дом имеет статус памятника архитектуры, то затраты на его реставрацию государство должно нести вместе с жильцами. Ранее стало известно, что законопроект, распределяющий ответственность за сохранность таких зданий между собственниками и муниципалитетом, депутаты планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию.