Эксперт объяснил, как бесплатно узнать свой кредитный рейтинг

https://static.news.ru/photo/241cf484-6cba-11eb-b32e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель директора департамента анализа розничных рисков одного из российских банков Виталий Украинский заявил, что свой кредитный рейтинг можно узнать бесплатно. По его словам, простым способом проверить, как банк оценивает вашу платёжеспособность в качестве заёмщика, является обращение через портал «Госуслуги».

Там необходимо выбрать услугу, которая называется «Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история». Об этом Украинский рассказал агентству ПРАЙМ.

Эксперт добавил, что запрос можно направить и в бюро кредитных историй. Там также информация о рейтинге выдаётся бесплатно, однако количество бесплатных запросов ограничено: два запроса в год в электронном виде и один раз — в бумажном. Информацию можно получить и в банках, но им придётся заплатить, подчеркнул Украинский.

Кредитный рейтинг, который рассчитывают в бюро кредитных историй, измеряется в баллах. Он позволяет банку оценить платёжеспособность заёмщика, а также самому заёмщику понять то, как бюро оценивает его платёжеспособность, — пояснил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ограничительные меры из-за пандемии коронавируса привели к сокращению числа россиян с кредитами. Об этом сообщили в Центробанке. Как следует из доклада Банка России «Анализ динамики долговой нагрузки населения России в II–III кварталах 2020 года на основе данных бюро кредитных историй», число клиентов банков и микрофинансовых организаций (МФО) сократилось на миллион.