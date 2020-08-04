Экономист пояснил, почему сейчас не нужно вкладывать деньги в валюту

https://static.news.ru/photo/3c789c80-d643-11ea-b04d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшее время соотношение рубля, евро и доллара останется в текущих диапазонах, но к концу года курсы валют могут вернуться к мартовским значениям, считает президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек.

Пока будут сохраняться соотношения по евро в 82–84 рубля, а по доллару в 69–73 рубля, к концу года они могут вернуться на мартовский уровень. Цена на нефть, газ и уголь будет расти, учитывая окончание тёплых месяцев, — цитирует ИА «Экономика сегодня» Ходачека.

По его словам, увеличение стоимости доллара и евро не особо влияет на интересы россиян, так как большинство не имеет накоплений и меньше одного процента граждан «делают попытки выезда за границу».

Сбережения в валюте делать невыгодно, поскольку вклады в евро банки не принимают, а долларовые вклады имеют низкую доходную ставку. Из-за этого выгоднее вкладывать деньги в рублях — на полгода или на четыре месяца, — резюмировал Ходачек.

Он подчеркнул, что для хранения денег нужно выбирать ту валюту, в которой в дальнейшем будут совершаться расходы. Игра на фондовой бирже, которая могла бы стать альтернативой валютным вкладам, у россиян пока не пользуется популярностью, считает эксперт.

Как писал NEWS.ru, экономист Владислав Жуковский сообщил, что россиянам не выгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью. По мнению эксперта, выгодным вложением будет покупка золота или криптовалюты. Кроме того, по его словам, растут котировки на финансовых рынках. Высокотехнологичные компании и индекс NASDAQ уже переписали исторический максимум, который был в феврале. Экономист добавил, что подобная тенденция продолжится до ноября 2020 года.