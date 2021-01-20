Депутаты определили штрафы за сокрытие средств в электронных кошельках

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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за несоблюдение порядка представления налоговым органам отчётов о переводах свыше 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки. В конце декабря 2020 года был принят закон, обязывающий резидентов с 1 июля 2021 года информировать ФНС о превышении лимита переводов через электронные кошельки. Данный законопроект вводит санкции за неисполнение такой обязанности.

Законопроект вносит поправки в статью 15-25 КоАП РФ. Обязанность резидентов представлять информацию в налоговые органы о переводах денег с использованием иностранного электронного кошелька возникает, если за отчётный год зачисленные на него средства превысят сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей, — сообщает ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту.

В случае нарушения сроков представления отчётов предусмотрены предупреждение или штраф в зависимости от количества дней просрочки. Для граждан размер штрафа составит 300 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 5 тыс. до 50 тыс. рублей. За использование иностранного электронного кошелька при непредставленной отчётности штраф составит от 20% до 40% средств, зачисленных на кошелёк за отчётный период.

Авторы законопроекта уверены, что эти меры будут противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Как писал NEWS.ru, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что введение цифрового рубля в оборот станет благом для российской экономики. Банк России представил концепцию цифрового рубля в октябре. Предполагается, что платёжное средство будет храниться в специальном электронном кошельке в форме уникального цифрового кода. Эмиссию цифрового рубля возьмёт на себя ЦБ. Регулятор изучил опыт Японии и Китая, в КНР цифровой юань уже используется в реальной экономике. По словам Ордова, классические институты финансовой системы становятся очень дорогими на фоне связанных с цифровыми валютами стартапов. Это, в частности, объясняет популярность биткоина, значительно облегчившего процедуру проведения платежей.