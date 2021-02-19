ЦБ попросил банки ускорить процесс подключения к Системе быстрых платежей

https://static.news.ru/photo/4ea78a70-728c-11eb-b7c0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России направил кредитным организациям письмо с призывом ускорить процедуру подключения к Системе быстрых платежей (СБП).

По мнению представителей ЦБ, многие банки отодвинули процесс подключения к СБП к установленному регулятором дедлайну, что повышает риски срыва поставленных сроков по подключению всех банков РФ к механизму.

Значительное количество кредитных организаций запланировало мероприятия по подключению сервисов c2b/b2c, c2cpull на период, приближенный к дате, с которой необходимо обеспечить предоставление услуги клиентам, что увеличивает риск несоблюдения установленных нормативом сроков, — приводит РИА Новости выдержку из письма Банка России.

Ведомство подчёркивает, что на полноценное подключение кредитной организации к Системе быстрых платежей может потребоваться от 35 до 60 дней. Регулятор напоминает, что ключевые российские банки обязаны подключиться к СБП до 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — до 1 апреля 2022 года.

ЦБ указывает, что на сегодняшний день лишь 42 банка, в том числе девять системно значимых, успели подключить функцию платежей от физических лиц юридическим, в том числе оплату покупок по QR-коду.

Система быстрых платежей между российскими банками была запущена в начале 2019 года, она позволяет осуществлять денежные переводы по номеру телефона между счетами разных банков, а также оплачивать услуги по QR-коду.

Ранее NEWS.ru писал, что российские банки повысят максимальные лимиты для денежных переводов в рамках СБП до 150 тысяч рублей в сутки.