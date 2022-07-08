Загитова на японском выразила соболезнования по поводу гибели Синдзо Абэ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова выразила соболезнования по поводу гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Сегодня, 8 июля, политик скончался после совершенного на него нападения.

Я хотела бы выразить свои глубочайшие соболезнования, — написала Загитова на японском в одной из соцсетей.

К сообщению спортсменка приложила фотографии, на которых Абэ дарит ей щенка Масару после победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Покушение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (05:30 мск) во время его уличного выступления. Злоумышленник выстрелил в него дважды, в результате чего политик получил ранения в шею справа и в область груди слева.

Ямагами не стал оказывать сопротивление при задержании. Позже он признался в содеянном, заявив, что намеревался убить экс-премьера, поскольку был «недоволен» им.

Сам Абэ скончался от потери крови в больнице города Нара, куда был доставлен сразу после покушения. Врачи боролись за его жизнь в течение нескольких часов, однако безрезультатно.