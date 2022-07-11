Вяленький цветочек: как фигурист Петренко стал врагом Украины Виной всему шоу Навки

Фото: Александр Вильф/POOL/ТАСС

Наверняка вы помните, как в начале спецоперации фигуристку Анастасию Шаботову убрали из сборной Украины за лайк под постом Евгения Плющенко. Через несколько месяцев история повторилась. На этот раз пострадал олимпийский чемпион 1992 года в командном первенстве Виктор Петренко. Его исключили из Федерации фигурного катания Украины за участие в шоу Татьяны Навки. Расскажем, как Петренко стал врагом Украины и что по этому поводу думают в России.

«Аленький цветочек» в центре внимания

К шоу Татьяны Навки изначально было приковано большое внимание. Дело в том, что в рамках спектакля «Аленький цветочек» на льду должна была дебютировать Камила Валиева в роли Настеньки — главной героини постановки. Но интересно другое: на этом шоу чемпионка России и Европы в одиночном катании впервые встала в пару. Ее партнером стал опытный Дмитрий Соловьев.

Дебют Камилы Валиевой в парном катании всем пришелся по вкусу, однако про фигуристку быстро все забыли. На передней план неожиданно вышел известный в прошлом украинский фигурист Виктор Петренко. Он сыграл в «Аленьком цветочке» роль отца Настеньки.

Жесткие меры

Это обстоятельство очень не понравилось многим на Украине. Сначала с большим обращением выступил Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).

Мы решительно осуждаем и считаем недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи. Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины, — говорится в заявлении НОК.

Фото: Александр Вильф/POOL/ТАСС Виктор Петренко в ледовом шоу Татьяны Навки. Архивное фото

Но одними словами дело не ограничилось. Вскоре слово взяла Федерации фигурного катания Украины. В организации сообщили, что они прекратили сотрудничество с Петренко. Чемпион ОИ являлся вице-президентом организации. Правда, не лишним будет отметить, что он практически 30 лет не имел никакого отношения к украинской федерации. Но об этом позже.

Прошлое и настоящее Петренко

Большую часть своей профессиональной карьеры Петренко выступал за сборную Советского Союза, в составе которой завоевал бронзу Олимпийских игр — 1988, взял призовые места на чемпионатах Европы и мира, а в 1992 году Петренко поехал на ОИ в составе Объединенной команды и там победил.

В последние годы он является постоянным участником различных шоу Татьяны Навки. Так, например, до «Аленького цветочка» Виктор выступал с ледовым представлением «Руслан и Людмила». Играл князя Владимира.

Реакция общественности

Естественно, после критики со стороны НОК и федерации за своего «подчиненного» вступилась Татьяна Навка. Она заявила, что Петренко не оставят в беде и будут защищать. Также олимпийская чемпионка задалась вопросом, почему о Петренко на Украине никто не вспоминал все эти годы.

Еще более категоричной оказалась трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Исключение Петренко из УФФК она сравнила с цирком.

Он давно живёт в Америке, с 1994 года работает тренером. Федерация просто напомнила о себе, что такая организация есть. Это уже смешно. Даже цирком уже назвать нельзя, — заявила Роднина.

Фото: Александр Вильф/POOL/ТАСС Виктор Петренко в ледовом шоу Татьяны Навки. Архивное фото

На комичность происходящего намекает и известный журналист Елена Вайцеховская.

Мотивировочная часть, кстати, вообще оставляет желать лучшего. Если уж дисквалифицировать, так точно не за то, что человек катается в шоу уроженки Днепропетровска, получая за это российские деньги. А за то, что обе свои олимпийские медали — бронзу Калгари в 1988-м и золото Альбервилля в 1992-м — Петренко выиграл, представляя «не ту» страну, — сказала Вайцеховская.

В Госдуме, в свою очередь, нашли решение проблемы. Депутат Свищев в качестве контрмер предложил включить Петренко в Федерацию фигурного катания России.

Но эта инициатива понравилась далеко не всем. Российский тренер Александр Жулин считает, что не за что брать Петренко в ФФККР. А также добавляет, что он бы не злился на Вооруженные силы Украины (ВСУ), если бы они участвовали в шоу Навки на Донбассе.

Если бы все войска ВСУ вместо бомбежек Донбасса участвовали в «Аленьком цветочке», я был бы только за, — заявил Жулин.

Вот так вот безобидное ледовое шоу спровоцировало столько эмоций и бурных обсуждений. Но ничего с этим не поделаешь. Это максимально в духе времени, в котором мы живем. А с Петренко все будет хорошо. Он пока эту ситуацию никак не комментировал, но вряд ли он переживает из-за этого слишком сильно.