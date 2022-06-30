Тренер по фигурному катанию Людмила Великова назвала фигуристов Диану Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду, «средним вариантом», сообщает Gazeta.ru. Таким образом она отреагировала на известие о возможном переходе фигуристов в сборную США.
Дэвис и Смолкин, возможно, будут очень классной парой, но сейчас это средний вариант. Пока это не топовая пара, и неизвестно, что будет. Может быть, и не стоит копья ломать из-за них, — заявила Великова.
Дэвис 19 лет, за Россию она выступает в дуэте с 22-летним Смолкиным. На счету пары бронзовая медаль чемпионата мира 2022 года. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.
Дэвис родилась в Лас-Вегасе, у нее есть гражданство США.
Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что из-за непростой ситуации в российском спорте фигуристы могут задуматься о смене гражданства. Так он отреагировал на известие о том, что Дэвис может перейти в сборную США.