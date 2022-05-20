Тарасова рассказала об «убийстве» фигурного катания Тренер Татьяна Тарасова: недопуск россиян является убийством фигурного катания

Татьяна Тарасова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) может погубить всё фигурное катание, если не допустит российских спортсменов к соревнованиям в следующем сезоне. Тарасова в интервью Sport24 назвала хамским отношение к своим соотечественникам со стороны международных организаций.

Если Россию не допустят и в следующем сезоне, то это будет убийство фигурного катания. Хамство по отношению к нашим фигуристам не знает никаких границ. Нам изо всех сил заламывают руки, ломают жизнь спортсменам, но наши фигуристы будут радовать болельщиков и в России, — сказала Тарасова.

Ранее Совет ISU принял решение о том, что Кубок Ростелекома — 2022 не будет включён в серию Гран-при по фигурному катанию. Таким образом, Россия была лишена единственного международного старта в этом сезоне. Тарасова назвала людей, принявших это решение, садистами.

В начале марта ISU отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Таким образом, российские фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира, прошедшем в французском Монпелье.