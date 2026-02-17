Зимняя Олимпиада — 2026
Сонник: выпал зуб без крови — хорошая примета?

Сонник: выпал зуб без крови — хорошая примета? Сонник: выпал зуб без крови — хорошая примета? Фото: Shutterstock/FOTODOM
Выпавший зуб во сне часто вызывает тревогу, но популярные сонники дают этому образу преимущественно позитивные трактования. Согласно Миллеру, зуб, выпавший без крови, символизирует избавление от ненужных связей или мелких проблем, которые давно тяготили. Сонник Ванги добавляет, что такой сюжет сулит финансовую удачу или неожиданный приток денег, особенно если зуб выпал легко, без боли. Фрейд видит в этом намек на обновление в личной жизни, освобождение от комплексов.

В русском народном соннике выпавший зуб без крови предвещает легкие перемены к лучшему: возможно, расставание с токсичным знакомым или успешное завершение спора. Если зуб был передним, ждите хороших новостей от друзей; коренной — к укреплению здоровья. Лофф трактует это как знак зрелости и готовности к новым вызовам, без потерь.

Особенно интересно толкование для мужчин. Выпавший зуб без крови предвещает:

  • карьерный рост;

  • победу над соперниками;

  • выгодную сделку.

Сонник для мужчин отмечает, что если выпал нижний зуб, это к повышению зарплаты; верхний — к уважению в коллективе.

Женщинам же такой сон сулит гармонию в отношениях, беременность или легкое разрешение семейных неурядиц. По женскому соннику, потеря зуба без крови говорит о привлекательности и успехе в любви, особенно если зубы были белыми.

Если во сне зубы выпадали пачкой, но без крови, это усиливает позитив: ждите коллективного успеха или семейного праздника. Главное — не пугаться: отсутствие крови исключает траурные значения. Для точности вспоминайте детали: цвет зуба, место выпадения. Но если такие сны приходят регулярно, стоит обратить внимание на здоровье полости рта в реальности.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
