Гороскоп на неделю с 6 апреля для Козерога: что ждет женщин и мужчин знака?

Гороскоп на неделю с 6 апреля для Козерога обещает непростой период, когда любое проявление инициативы может обернуться против вас. В середине недели появятся сложности в общении с начальством и близкими людьми, но уже к четвергу ситуация начнет выравниваться благодаря вашей дипломатии. Звезды советуют не торопиться с переменами и прислушиваться к тем, кто мудрее вас, потому что к концу недели вы получите шанс укрепить свое финансовое положение и найти время для заботы о себе.

Гороскоп для Козерога на 6 апреля, понедельник

Этот день выдастся трудным, и вам придется следить сразу за двумя сферами жизни: работой и личными отношениями. Не исключено, что отношения с теми, кто сидит рядом в офисе, или с вашим руководителем испортятся без видимой причины. Лучше всего в такой ситуации уйти на второй план и не высовываться, потому что любая ваша активность сейчас может привести к неприятностям. Не пытайтесь никому доказывать, что вы правы, — защитников у вас почти не будет, и вы останетесь в одиночестве со своим мнением. Вечером постарайтесь выбраться к друзьям или единомышленникам, чтобы отвлечься от дневных забот и набраться сил перед следующим днем. Просто посидите в приятной компании, поговорите о чем-то отвлеченном, и вы почувствуете, как напряжение уходит.

Гороскоп на неделю для Козерога: сделайте вдох и встретьте судьбу

Гороскоп для Козерога на 7 апреля, вторник

Во вторник вы можете почувствовать, что все вокруг идет не так, как хотелось бы. События будут похожи одно на другое, и большинство из них окажутся малоприятными. У вас даже может сложиться впечатление, что наступила та самая затяжная черная полоса, из которой нет выхода. Но это не так. Постарайтесь замедлиться, остановитесь на пару минут и сделайте глубокий вдох, а потом выдохните. Помните, что этот день быстро закончится, а вместе с ним уйдут и все мелкие неурядицы, и случайные ссоры. В середине дня обратите внимание на новых знакомых: вы можете встретить человека, который в будущем сильно повлияет на вашу судьбу. Не пропустите этот знак. А вечером позвольте себе отдохнуть в одиночестве или заняться тем, что приносит радость. Вы действительно заслужили немного покоя.

Гороскоп для Козерога на 8 апреля, среду

Среда окажется непростой для любых рабочих вопросов. Вы будете пытаться найти общий язык с директором или начальником, но договориться никак не получится. Не отчаивайтесь и продолжайте работать в своем обычном темпе, не стараясь никого переплюнуть. Ваше усердие рано или поздно заметят, даже если сейчас кажется, что все напрасно. Звезды предупреждают: сейчас совсем не время обращаться в суды, налоговые или другие государственные органы. Любая бумажная волокита принесет только головную боль. Также не стоит выяснять отношения с любимым человеком. Даже маленькая перепалка из-за ерунды может неожиданно перерасти в долгий и утомительный конфликт. Лучше промолчите или переведите тему, а серьезные разговоры оставьте на более спокойные дни.

Гороскоп на неделю для Козерога: избегайте ссор и ищите компромисс

Гороскоп для Козерога на 9 апреля, четверг

А вот четверг, наоборот, подходит для душевных бесед и обстоятельных разговоров. Если вам нужно поговорить по душам с родными или наладить новые связи, этот день подходит как нельзя лучше. Все вопросы, которые раньше казались неразрешимыми, теперь будут решаться через спокойный диалог. Ваше умение слушать, проявлять дипломатию и находить компромиссы сослужит вам отличную службу. Если вы задумали сменить работу или перейти от одного руководителя к другому, постарайтесь отложить этот шаг хотя бы на пару дней. Сейчас любые перемены могут обернуться не тем, на что вы рассчитываете. Лучше используйте четверг для того, чтобы укрепить старые связи и завести полезные знакомства. Пригласите коллегу на кофе, позвоните старому другу или просто напишите человеку, с которым давно не общались.

Гороскоп для Козерога на 10 апреля, пятницу

Пятница может приятно удивить вас в финансовом плане. Не исключено, что вы получите дополнительные деньги или увидите возможность начать свое дело. Звезды советуют не бояться брать на себя разумные риски, но при этом вкладывать силы только в то, что вам действительно нравится. Если вы делаете что-то без любви, успеха не будет. В пятницу также очень важно не забывать о своем здоровье. Вы можете так увлечься работой или деньгами, что пропустите сигналы собственного тела. Найдите время для простых вещей: займитесь йогой дома, помедитируйте хотя бы 10 минут или просто выйдите на прогулку в парк. Свежий воздух и движение помогут вам сохранить энергию и не растратить эмоции по пустякам. Помните, что уравновешенный Козерог способен свернуть горы, а уставший и раздраженный — только нажить проблемы.

Гороскоп на неделю для Козерога: не доказывайте правоту и слушайте старших

Гороскоп для Козерога на 11 апреля, субботу

В субботу расположение планет будет таким, что людям станет трудно слышать друг друга. Атмосфера воинственности затронет всех: и семью, и друзей, и даже случайных прохожих. Многие Козероги почувствуют острое желание доказать окружающим свою правоту любой ценой. Это может оказаться катастрофической ошибкой, потому что в спорах вы только потратите нервы и испортите отношения. Звезды настоятельно просят вас не участвовать в интригах, не распускать слухи и не плести заговоры за спиной других. Уже совсем скоро все тайное станет явным, и тогда виноватым окажетесь вы, даже если хотели как лучше. Лучше проведите этот день дома: посмотрите хороший фильм, почитайте книгу или займитесь хобби. Не вступайте в конфликты и не пытайтесь никого переубедить — это все равно не получится.

Гороскоп для Козерога на 12 апреля, воскресенье

Последний день недели подарит вам шанс, если вы сумеете правильно воспользоваться советом. Прислушайтесь к человеку, у которого за плечами больше жизненного опыта, чем у вас. Звезды помогут Козерогам проявить себя, особенно тем, кто занимается творчеством: художникам, музыкантам, писателям или дизайнерам. У вас появится возможность показать свою работу или идею нужным людям. Доверьтесь своей интуиции, потому что в воскресенье внутренний голос будет подсказывать вам верные решения. Именно он поможет сделать правильный выбор в нужный момент. Не переживайте, если сначала все пойдет не по плану, — просто расслабьтесь и позвольте событиям идти своим чередом, а ваше чутье подскажет, когда и куда шагнуть.

