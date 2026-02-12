Гороскоп на 12 февраля: Весы, не берите в руки рюмку, а Раки — молчите

Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака предупреждает, что пришло время разбирать завалы и работать с бумагами. День сам тянет нас к финишной прямой старых проектов, однако замахиваться на что-то грандиозное не стоит. Основную часть дня астрологи советуют провести в кругу семьи и меньше распыляться на глобальные планы. Получите свой точный гороскоп на сегодня, чтобы понять, где сейчас притормозить, а в каких ситуациях, наоборот, дать газу.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна предупреждает: сомнения в себе подставят подножку, если вы не будете собранны. Мужчинам звезды рекомендуют перенести все серьезные встречи, чтобы потом не расхлебывать последствия ошибок, а вечером просто остаться дома с книгой. Женщинам же нужно оставить запас сил — после трудовых подвигов их ждет важное личное событие, которое нельзя пропустить.

Гороскоп на сегодня для Тельца состоит из двух половинок: утром — осада, вечером — разгрузка. Мужчинам придется быть сверхвнимательными, чтобы не утонуть в куче проблем, а после тяжелого дня спасением станет встреча со старыми приятелями. Женщинам важно жестко отделить личные переживания от рабочих дел: сегодня вы отвечаете за все, в том числе и за промахи коллег.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов просит посмотреть правде в глаза: организм на пределе. Мужчины настолько погрязли в делах, что забыли о себе, и сейчас идеальный момент, чтобы запланировать смену ритма. Девушкам сегодня будет сложно сосредоточиться, работа будет валиться из рук — сделайте только жизненно важное, а остаток времени проведите в кругу родных.

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака запрещает копаться в мыслях о бренности бытия. Мужчинам нужно отгородиться от всех, кто отвлекает, и четко разделить отдых и работу, перестав их смешивать. Женщинам же астрологи советуют держать рот на замке: сегодня у вас слишком много идей, многие из них странные, и о них лучше молчать, иначе потом пожалеете.

Гороскоп на сегодня для Льва обещает сюрпризы везде: и в любви, и в карьере. Мужчинам разложить пазл помогут друзья — просто поговорите по душам, и все встанет на свои места. Женщинам же не стоит терпеть хамов и тех, кто критикует без повода: берегите нервы, а вечером спросите у партнера, не пора ли вам в отпуск.

Гороскоп на 12 февраля: Стрельцов ждет повышение, а Тельцов — проверка Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы — это зеленый свет на учебу. День идеален для новых навыков: вы впитываете знания как губка и быстро станете профи. Но есть нюанс: мужчинам учеба дастся отлично, а вот женщинам лучше избегать сиюминутных попыток применения полученных навыков и знаний. Не требуйте от себя и других слишком многого, занимайтесь посильными задачами.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов жестко предупреждает: качели настроения опасны. Мужчины могут схватиться за рюмку, но лучше решить вопросы иначе и поменьше болтать, чтобы не испортить репутацию. Женщинам из-за этой же переменчивости в настроении грозит крупная ссора, поэтому держите себя в руках. Кроме того, дав волю эмоциям, в толпе новых лиц вы рискуете не заметить человека, который может изменить вашу судьбу.

Гороскоп на сегодня для Скорпиона обещает кучу встреч. Мужчинам он наконец даст шанс расставить точки над i в старых спорах, а вечером усадит за семейный ужин. Женщинам стоит пропускать критику мимо ушей: все выпады сегодня — от банальной зависти. Посвятите день тому, что вас реально радует.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца зовет к вершинам. Мужчинам пора двигаться дальше, но проверяйте каждое предложение: легкие деньги — это ловушка. Если вы действительно ценный кадр, работодатели подождут. Женщинам-творцам сегодня сопутствует успех, не отказывайтесь от выходов в свет: общение принесет либо кайф, либо прибыль.

Гороскоп на сегодня для Козерога возвращает вас за парту. Мужчинам новые навыки поднимут цену на рынке труда, так что не отмахивайтесь от заманчивых оферов. Женщинам пора перестать бояться планов: выделите главное, составьте график и просто начните выполнять задуманное.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея: суматошное утро грозит перерасти в большую бучу. Мужчинам главное — не включать эмоции и сохранять ледяное спокойствие. Женщинам повезло больше: их день идеален для запуска новых идей. Да, будут внезапные траты, но не впадайте в панику — скоро появится шанс подзаработать.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб — это коктейль из бурных эмоций, причем не всегда радостных. Мужчинам звезды советуют не срывать злость на домашних и спрятаться в тихом месте, чтобы расслабиться. Женщин ждут досадные помехи на пути к заветной цели — никакого риска, только работа, а вечером полный дзен.