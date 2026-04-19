19 апреля 2026

Приметы 19 апреля — Антипасха: нельзя сидеть дома! Как привлечь любовь

В 2026 году 19 апреля — один из самых интересных дней весны. Это Красная горка — первое воскресенье после Пасхи. Она же и Антипасха. В народной традиции день символизирует окончательный приход весны и начало свадебного сезона. Название «красная» означает «красивая». Также в церкви вспоминают апостола Фому Неверующего. А в народном календаре — Евтихия Тихого и Ерему Пролетного.

Погодные приметы на Красную горку, 19 апреля

В этот день предки следили за ветром и небом, чтобы понять, будет ли год сытным. В народе день также связывали со святым Евтихием, которого прозвали Тихим.

  • Если день тихий и безветренный — это добрая примета для урожая ранних зерновых и гороха.

  • Сильный ветер на Евтихия — плохой знак: он может сдуть урожай льна и конопли.

  • Если на Красную горку идет дождь — вся весна будет мокрой, но лето — урожайным.

  • Ясное звездное небо ночью — к утренним заморозкам, но к хорошему росту овощей в огороде.

Приметы о птицах и зверях 19 апреля

Увидеть много птиц в небе — к скорому и необратимому теплу.

Свадебные приметы 19 апреля

Красная горка — главный свадебный день в году. Существовало поверье: кто сегодня женится, тот вовек не разлучится. Если парню или девушке сегодня удалось занять место на самой верхушке холма — они первыми в селе найдут свою судьбу. А девушки верили, что если 19 апреля долго смотреться в зеркало и улыбаться, то красота не увянет.

На Евтихия было принято кланяться яблоне. Девушки шептали дереву свои желания о замужестве, а парни старались угостить яблоню водой, чтобы найти работящую жену.

Что можно и нужно делать 19 апреля

  • Выходить из дома и гулять. Это самый важный совет дня! Нужно быть среди людей, участвовать в празднествах и веселиться. Радость сегодня притягивает удачу на весь год.

  • Свататься и играть свадьбы. 19 апреля — идеальное время для создания семьи.

  • Надевать одежду красного или яркого цвета. Красный — символ жизни и солнца. Считалось, что такая одежда защищает от сглаза и привлекает достаток.

  • Катать крашеные яйца с горки. Чье яйцо укатится дальше всех и не разобьется, того ждет долгая и счастливая жизнь.

  • Посещать кладбища. Хотя основной поминальный день — Радоница, на Красную горку часто начинали приводить в порядок могилы предков.

Что нельзя делать 19 апреля

  • Сидеть дома в одиночестве. Считалось, что тот, кто просидит этот день в четырех стенах, рискует остаться одиноким на весь год или навлечь на себя череду мелких неудач.

  • Ссориться и ругаться. Конфликт может затянуться на долгие месяцы и полностью разрушить мир в семье. Особенно опасно ссориться влюбленным.

  • Грустить и плакать. Любое уныние 19 апреля считается оскорблением весны.

  • Работать в огороде или заниматься тяжелым трудом. Воскресенье предназначено для отдыха и духовной радости.

  • Отказывать в помощи или гостеприимстве. Если к вам зашли гости — обязательно угостите их, иначе достаток покинет ваш дом.

Анастасия Фомина
