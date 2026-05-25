Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 мая 2026 года

25 мая — 145-й по счету день 2026 года. Начало 2027 года будем отмечать через 220 дней. Сегодня профессиональный праздник у филологов. У восточных христиан — день поминовения епископа Епифания, в народе его также называют Рябиновка. Расскажем, какие еще праздники будем отмечать 25 мая 2026 года.

Христианские праздники 25 мая в России

25 мая восточные христиане чтят память патриарха Ермогена, погибшего от голода в 1612 году. Ермоген прославился тем, что написал целый ряд христианских произведений, среди которых наиболее известна повесть об истории обретения иконы Казанской Богоматери.

Еще 25 мая в России отмечают Епифанов день. Кипрский епископ Епифаний жил в конце IV века. Известно, что в молодости он был язычником, но позже принял христианство. Епифаний занимался переписыванием церковных книг, а затем удалился для молитв в пустыню. Известно, что Епифаний попал в плен к разбойникам, которым стал проповедовать христианство. Он говорил так вдохновенно и истово, что один из тех, кто захватил его, уверовал и до конца жизни потом сопровождал Епифания, записывая историю его жизни.

В народе этот праздник называют Рябиновка, поскольку считается, что именно сегодня зацветает рябина. Согласно языческим поверьям, ветви этого дерева способны защитить человека, его скот и жилище от дурного глаза, колдовства и порчи. Вероятно, эти верования были восприняты после Крещения Руси, когда крестьяне стали просить рябину о защите от беды и несчастий.

Какие праздники отмечают в мире 25 мая

25 мая 2026 года в мире будут отмечать целый ряд важных дат и праздников.

Сегодня Международный день пропавших детей. Чаще всего малыши пропадают из-за недосмотра или равнодушия взрослых.

Кроме того, 25 мая 2026 года будут отмечать Всемирный день щитовидной железы. Этот орган выполняет множество важных функций в организме человека. И, к сожалению, часто подвержен различным заболеваниям, которые ухудшают качество жизни, а нередко приводят и к летальному исходу. Возможно, сегодня тот самый день, чтобы записаться на обследование щитовидки.

Еще 25 мая профессиональный праздник у филологов. Можно сколько угодно смеяться над тем, что выпускники филологических факультетов идут работать в пиццерию, — очень редко подобные шутки имеют под собой реальное основание. Ведь в том числе благодаря филологам, работающим по профессии, на сайте NEWS.ru публикуются тексты без ошибок.

Гурманы сегодня могут отметить День вина. Как известно, хорошее вино в умеренных количествах не наносит серьезного ущерба здоровью. Главное - знать меру и не заниматься деятельностью, требующей повышенного внимания.

После вина многим людям хочется радоваться жизни. Сегодня у них будет комбо, поскольку в эту дату отмечают еще и День чечетки. Добро пожаловать на танцпол!

Чтобы стать уж совсем счастливым, можно отпраздновать еще и День счастливого билета. Как известно, если вам попался такой билет, то следует немедленно загадать желание, а бумажку съесть! Чтобы повезло наверняка, ее можно запить глотком вина.

Ну и наконец, все домохозяйки сегодня могут отметить День полотенца. Это незаменимый предмет домашнего обихода, которым можно обсушить посуду, вытереть руки, а при необходимости и поучить домочадцев свернутым в жгут аксессуаром. Но в меру.

Исторические даты и праздники 25 мая 2026 года

25 мая по традиции можно вспомнить множество важных дат и исторических праздников.

996 год — была освящена первая каменная церковь на Руси. Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы вошел в историю как Десятинная церковь.

1706 год — в Москве начали принимать пациентов в первом в России лечебном учреждении, которое финансировалось из государственной казны. Здесь лечат пациентов по сей день — больница известна как Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко.

1925 год — при Металлическом заводе имени Сталина в Ленинграде были созданы футбольные команды. По одной из версий фанатов, именно этот день считается датой основания знаменитого футбольного клуба «Зенит», в число поклонников которого входят многие известные ленинградцы и петербуржцы.

1977 год — на мировые экраны вышел первый фильм из киноэпопеи «Звездные войны». Зрителям была представлена лента «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Блокбастер получил семь статуэток «Оскар» и собрал в мировом прокате $11 млн.

В этот день появились на свет:

1810 год — швейцарский ученый, выдающийся ботаник, который описал порядка 3,6 тыс. неизвестных науке растений во время своих путешествий, Пьер Эдмон Буассье.

1927 год — американский писатель, автор цикла экранизированных романов о Джейсоне Борне Роберт Ладлэм.

1930 год — одна из законодательниц в мире моды ХХ века, французская кутюрье Соня Рикель.

1939 год — британский актер, воплотивший на экране образ Гэндальфа из культовой трилогии Джона Толкина «Властелин колец» и произведения о путешествии хоббита Бильбо Бэггинса, Иэн Маккеллен.

1941 год — советский актер, известный по фильмам «Не может быть», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Женя, Женечка и „катюша“», «Вариант „Омега“», «Мой младший брат», Олег Даль.

1942 год — советский актер, сыгравший неподражаемую донну Розу в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!», Александр Калягин.

1976 год — ирландский актер, известный работами в лентах «Острые козырьки», «28 дней спустя», «Оппенгеймер», «Завтрак на Плутоне», «Пекло», «Начало», «Время», Киллиан Мерфи.

В этот день мир покинули:

1591 год — младший сын Ивана Грозного царевич Дмитрий, погибший в городе Угличе.

1911 год — российский историк, автор множества научных работ по истории Российского государства Василий Ключевский.

1946 год — учительница из США, написавшая песню Happy Birthday to You, которую сегодня во всем мире поют в честь дня рождения, Патти Смит Хилл.

