Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 мая 2026 года

16 мая считается уже 136-й днем 2026 года. Новый год будем отмечать через 229 дней. В этот день произошло множество важных событий в истории человечества. Кроме этого, 16 мая в России и других странах мира будут отмечать различные праздники. Расскажем о них подробнее.
Какие праздники отмечает 16 мая Русская православная церковь
16 мая православные христиане чтят память одного из основателей старейшего монастыря на Руси, Киево-Печерской лавры, преподобного Феодосия. О деятельности одного из первых монахов на Руси можно узнать из его жития, написанного преподобным Нестором, упоминания о святом Феодосии также можно встретить на страницах «Повести временных лет».
Другой праздник, отмечаемый 16 мая христианами, — Мавра Рассадница. В русском языке нередко употребляется другой вариант имени этой святой — Марфа. Святая мученица Марфа вместе с мужем Тимофеем погибли во время гонений на христиан при римском императора Диоклетиане. Поминовение Марфы совпадает сразу с несколькими народными традициями. Так, в этот день принято высаживать рассаду капусты в открытый грунт. Кроме того, считается, что коровы к этой дате начинают давать самое вкусное молоко после первого выпаса на свежей траве, поэтому хозяйки в этот день угощали домашних молочными кашами. Еще к середине мая появлялась первая зелень — щавель и крапива. Поэтому в народе этот день еще прозвали «Зеленые щи».
Какие еще праздники будем отмечать 16 мая 2026 года
16 мая 2026 года можно отметить еще несколько праздников.
- Свой профессиональный день сегодня отмечают биографы. Те самые авторы, которые тщательно изучают и анализируют жизнь других людей, а потом создают объемистые монографии с жизнеописаниями. Такие произведения интересны не только историкам и исследователям, но и обывателям, которые стремятся расширить свои познания.
- Другой праздник, который отмечают 16 мая, несомненно, придется по вкусу гурманам — День барбекю. Несмотря на то что для русских людей привычнее готовить во время загородного отдыха шашлык, в этот день вполне можно сделать исключение и приготовить мясо и овощи в стиле барбекю.
- Дополнить блюда, приготовленные на огне, можно коктейлем «Мимоза» — сегодня тоже его день. Готовится напиток из смеси шампанского или игристого вина со свежевыжатым апельсиновым соком. Главное — соблюдать умеренность.
- Кстати, во время выезда на природу можно заодно отметить и День любви к деревьям. Если не планируете заниматься ими на собственном участке, то достаточно будет в этот день просто бережно относиться к зеленым насаждениям.
- Еще один необычный праздник, который можно отметить 16 мая 2026 года, — День подлиз. Несмотря на то что подлиз в обществе не любят, сами подлизы нисколько от этого не переживают, ведь благодаря своим действиям они легко добиваются желаемого.
- Ну и, наконец, еще один странный праздник для этой даты — День танцев с привидениями. Можно отметить его под музыку из сцены на крыше в мультфильме «Малыш и Карлсон» — когда главный герой сказки с помощью простыни и швабры пугал злоумышленников.
Исторические праздники и важные события для 16 мая в России и мире
На 16 мая 2026 года выпадает еще ряд памятных дат и праздников в разных странах мира.
1220 год — по указу британского короля Генриха III был заложен первый камень в основание Дамской Часовни, которая была первой постройкой Вестминстерского аббатства.
1768 год — по указу императрицы Екатерины II в российской столице было начато сооружение памятника Петру Великому, который благодаря поэме Александра Пушкина получил название «Медный всадник» и быстро стал одним из символов Санкт-Петербурга.
1924 год — в СССР вышел пилотный тираж познавательно-развлекательного периодического издания для детей «Мурзилка».
1929 год — в Лос-Анджелесе прошла первая церемония награждения премиями за успехи на кинематографическом поприще. Статуэтка, которую вручали победителям, позже получила название «Оскар».
1959 год — на советские экраны вышел фильм «Сверстницы», который стал кинодебютом для Владимира Высоцкого, исполнившего там эпизодическую роль.
1967 год — с конвейера ленинградского завода сошла партия первых в Советском Союзе цветных телевизоров «Радуга».
1975 год — японка Дзюнко Табэи стала первой в мире женщиной, покорившей Эверест.
1985 год — в СССР стартовала антиалкогольная кампания. Сухой закон был введен посредством постановления «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения».
В этот день в разные годы родились:
1718 год — ученая, философ, первая в мире женщина — профессор математики итальянка Мария Гаэтана Аньези.
1763 год — французский химик, совершивший открытие периодических элементов бериллия и хрома, Луи Воклен.
1812 год — итальянский предприниматель, основатель концерна Martini & Rossi — крупнейшего производителя вермута в мире, Алессандро Мартини.
1831 год — американский физик, прославившийся созданием первого в мире микрофона, Эдвард Хьюз.
1910 год — ленинградская писательница, военный журналист, поэтесса, блокадница, автор фразы «Никто не забыт, ничто не забыто», высеченной на мемориальной стене Пискаревского кладбища, Ольга Берггольц.
1953 год — американский актер, пятый исполнитель роли Джеймса Бонда, Пирс Броснан.
1955 год — советская гимнастка, двукратная чемпионка мира, четырехкратная победительница Олимпиады, впервые исполнившая на брусьях обратный свободный элемент — петлю, названную в ее честь, Ольга Корбут.
1973 год — американская актриса, наиболее известная российскому зрителю по одной из главных ролей в молодежном телесериале «Беверли Хиллз 90210», Тори Спеллинг.
Также в этот день мир покинули:
1703 год — французский писатель автор сказок «Красная шапочка», «Золушка», «Спящая красавица», «Синяя борода», «Кот в сапогах», Шарль Перро.
1830 год — французский ученый, который вывел ряд доказательств, являющихся основой современной математики, Жан-Батист Жозеф Фурье.
1985 год — выдающийся советский историк, исследователь движения декабристов, один из авторов учебника «Элементарный курс истории СССР» Милица Нечкина.
Ранее мы поделились посевным календарем на конец весны и начало лета 2026 года.