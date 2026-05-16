Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 мая 2026 года

16 мая считается уже 136-й днем 2026 года. Новый год будем отмечать через 229 дней. В этот день произошло множество важных событий в истории человечества. Кроме этого, 16 мая в России и других странах мира будут отмечать различные праздники. Расскажем о них подробнее.

Какие праздники отмечает 16 мая Русская православная церковь

16 мая православные христиане чтят память одного из основателей старейшего монастыря на Руси, Киево-Печерской лавры, преподобного Феодосия. О деятельности одного из первых монахов на Руси можно узнать из его жития, написанного преподобным Нестором, упоминания о святом Феодосии также можно встретить на страницах «Повести временных лет».

Другой праздник, отмечаемый 16 мая христианами, — Мавра Рассадница. В русском языке нередко употребляется другой вариант имени этой святой — Марфа. Святая мученица Марфа вместе с мужем Тимофеем погибли во время гонений на христиан при римском императора Диоклетиане. Поминовение Марфы совпадает сразу с несколькими народными традициями. Так, в этот день принято высаживать рассаду капусты в открытый грунт. Кроме того, считается, что коровы к этой дате начинают давать самое вкусное молоко после первого выпаса на свежей траве, поэтому хозяйки в этот день угощали домашних молочными кашами. Еще к середине мая появлялась первая зелень — щавель и крапива. Поэтому в народе этот день еще прозвали «Зеленые щи».

Какие еще праздники будем отмечать 16 мая 2026 года

16 мая 2026 года можно отметить еще несколько праздников.

Свой профессиональный день сегодня отмечают биографы. Те самые авторы, которые тщательно изучают и анализируют жизнь других людей, а потом создают объемистые монографии с жизнеописаниями. Такие произведения интересны не только историкам и исследователям, но и обывателям, которые стремятся расширить свои познания.

Другой праздник, который отмечают 16 мая, несомненно, придется по вкусу гурманам — День барбекю. Несмотря на то что для русских людей привычнее готовить во время загородного отдыха шашлык, в этот день вполне можно сделать исключение и приготовить мясо и овощи в стиле барбекю.

Дополнить блюда, приготовленные на огне, можно коктейлем «Мимоза» — сегодня тоже его день. Готовится напиток из смеси шампанского или игристого вина со свежевыжатым апельсиновым соком. Главное — соблюдать умеренность.

Кстати, во время выезда на природу можно заодно отметить и День любви к деревьям. Если не планируете заниматься ими на собственном участке, то достаточно будет в этот день просто бережно относиться к зеленым насаждениям.

Еще один необычный праздник, который можно отметить 16 мая 2026 года, — День подлиз. Несмотря на то что подлиз в обществе не любят, сами подлизы нисколько от этого не переживают, ведь благодаря своим действиям они легко добиваются желаемого.

Ну и, наконец, еще один странный праздник для этой даты — День танцев с привидениями. Можно отметить его под музыку из сцены на крыше в мультфильме «Малыш и Карлсон» — когда главный герой сказки с помощью простыни и швабры пугал злоумышленников.

Исторические праздники и важные события для 16 мая в России и мире

На 16 мая 2026 года выпадает еще ряд памятных дат и праздников в разных странах мира.

1220 год — по указу британского короля Генриха III был заложен первый камень в основание Дамской Часовни, которая была первой постройкой Вестминстерского аббатства.

1768 год — по указу императрицы Екатерины II в российской столице было начато сооружение памятника Петру Великому, который благодаря поэме Александра Пушкина получил название «Медный всадник» и быстро стал одним из символов Санкт-Петербурга.

1924 год — в СССР вышел пилотный тираж познавательно-развлекательного периодического издания для детей «Мурзилка».

1929 год — в Лос-Анджелесе прошла первая церемония награждения премиями за успехи на кинематографическом поприще. Статуэтка, которую вручали победителям, позже получила название «Оскар».

1959 год — на советские экраны вышел фильм «Сверстницы», который стал кинодебютом для Владимира Высоцкого, исполнившего там эпизодическую роль.

1967 год — с конвейера ленинградского завода сошла партия первых в Советском Союзе цветных телевизоров «Радуга».

1975 год — японка Дзюнко Табэи стала первой в мире женщиной, покорившей Эверест.

1985 год — в СССР стартовала антиалкогольная кампания. Сухой закон был введен посредством постановления «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения».

В этот день в разные годы родились:

1718 год — ученая, философ, первая в мире женщина — профессор математики итальянка Мария Гаэтана Аньези.

1763 год — французский химик, совершивший открытие периодических элементов бериллия и хрома, Луи Воклен.

1812 год — итальянский предприниматель, основатель концерна Martini & Rossi — крупнейшего производителя вермута в мире, Алессандро Мартини.

1831 год — американский физик, прославившийся созданием первого в мире микрофона, Эдвард Хьюз.

1910 год — ленинградская писательница, военный журналист, поэтесса, блокадница, автор фразы «Никто не забыт, ничто не забыто», высеченной на мемориальной стене Пискаревского кладбища, Ольга Берггольц.

1953 год — американский актер, пятый исполнитель роли Джеймса Бонда, Пирс Броснан.

1955 год — советская гимнастка, двукратная чемпионка мира, четырехкратная победительница Олимпиады, впервые исполнившая на брусьях обратный свободный элемент — петлю, названную в ее честь, Ольга Корбут.

1973 год — американская актриса, наиболее известная российскому зрителю по одной из главных ролей в молодежном телесериале «Беверли Хиллз 90210», Тори Спеллинг.

Также в этот день мир покинули:

1703 год — французский писатель автор сказок «Красная шапочка», «Золушка», «Спящая красавица», «Синяя борода», «Кот в сапогах», Шарль Перро.

1830 год — французский ученый, который вывел ряд доказательств, являющихся основой современной математики, Жан-Батист Жозеф Фурье.

1985 год — выдающийся советский историк, исследователь движения декабристов, один из авторов учебника «Элементарный курс истории СССР» Милица Нечкина.

