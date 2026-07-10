Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 июля 2026 года

День котят и другие праздники 10 июля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 июля 2026 года

До конца года осталось 174 дня, а значит, на календаре 10 июля. Какой праздник отмечают в России и других уголках света? Почему непременно стоит проявлять щедрость? И как связаны котята и сено? Разбираемся в этой статье.

Праздники 10 июля 2026 года

Первым делом поговорим о праздниках 10 июля 2026 года. Это особенная дата для кошатников: во всем мире отмечают День котенка. Праздник зародился в США по инициативе бихевиористки и зоозащитницы Коллин Пейдж.

По ее задумке, День котенка необходим, чтобы привлечь внимание к проблемам животных. В их числе неправильное содержание, безответственность хозяев, отсутствие дома и многое другое. Идею Пейдж поддержали в других странах, и теперь кошачий праздник 10 июля отмечают по всему миру.

А еще на 10 июля 2026 года приходятся:

российский День воинской славы, приуроченный к годовщине победы в Полтавском сражении;

праздник натто — национального бобового блюда — в Японии;

монгольский День флага;

День независимости на Багамах;

праздник в честь леди Годивы в Великобритании;

праздник слияния с природой Гахамбар Ардвисуры Анахиты у зороастрийцев.

10 июля — День флага в Монголии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самсон Сеногной — праздник 10 июля в России

Теперь обратимся к народным поверьям. В России 10 июля — праздник Самсона Сеногноя. Он связан с христианским праздником поминовения Сампсона Странноприимца. Святой жил в Риме в V–VI веках и с молодости занимался врачеванием. Он также оказывал помощь нуждающимся, за что был рукоположен в священники.

Среди пациентов святого был сам император Юстиниан I. Чтобы отблагодарить Сампсона за лечение, тот воздвиг дом для больных, неимущих и странников. Там преподобный и служил до конца жизни. Сегодня Сампсон Странноприимец почитается как покровитель врачей и неимущих.

В народе имя Сампсон превратилось в Самсона, а праздник 10 июля стали называть Самсоновым днем, а также днем Самсона Сеночного, или Самсона Сеногноя. Дело в том, что в середине июля вовсю идет заготовка сена. Но из-за внезапных летних дождей покос может промокнуть и сгнить — отсюда и Сеногной.

10 июля — Самсон Сеногной Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы на 10 июля: что можно и нельзя делать

В России праздник 10 июля связан с многочисленными приметами и поверьями. В народе считали, что в Самсонов день непременно стоит проявлять щедрость. Нужно пригласить в гости родственников и друзей и накрыть богатый стол. Тех, кто последовал этой традиции, якобы ждет благополучие. А еще в праздник Странноприимца стоит помогать путешественникам. Наконец, если верить приметам, в ночь на 10 июля 2026 года можно увидеть вещий сон. Причем сбудутся только хорошие сны.

Но и запретов на Самсона достаточно. В праздник нельзя:

скупиться, отказывать в милостыне — к финансовым проблемам;

признаваться в любви — признающийся рискует быть отвергнутым;

ссориться с близкими — отношения надолго разладятся;

убираться, стелить свежее постельное белье — дома произойдет беда;

переезжать или уезжать далеко от дома — все пойдет не по плану.

Ливень в Самсонов день сулит затяжные дожди, которые продолжатся до бабьего лета. А тепло и солнце, напротив, гарантируют, что хорошая погода уйдет нескоро. Если пчелы стали агрессивными, то нужно готовиться к засухе. О том же говорят и кучевые облака, пришедшие с севера.

Приметы 10 июля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие события произошли 10 июля

Мы выяснили, какой праздник приходится на 10 июля и как его отмечают. Теперь поделимся парой интересных исторических фактов. Именно на эту дату пришлись следующие знаменательные события:

1040 — графиня леди Годива, согласно английской легенде, объехала Ковентри в обнаженном виде, после чего ее муж согласился снизить налоги;

1810 — в Москве начала работать больница-приют, в будущем ставшая НИИ Склифосовского;

1878 — во время футбольного матча впервые использован свисток;

1908 — получен жидкий гелий;

1962 — на орбиту вышел американский спутник «Телстар» — первый в истории действующий спутник связи.

10 июля — день рождения футбольного свистка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто из знаменитостей родился 10 июля

10 июля часто называют днем Николы Теслы. А все потому, что именно в этот день в 1856 году великий физик и инженер появился на свет. Но он далеко не единственная знаменитость, чей день рождения выпал на 10 июля. В этот список также входят:

Ева Экеблад (1724–1786) — изобретательница, ученая, первая женщина в Шведской королевской академии наук;

Петр Багратион (1765–1812) — полководец, герой Отечественной войны 1812 года;

Марсель Пруст (1871–1922) — прозаик, поэт, представитель литературного модернизма;

Джо Шустер (1914–1992) — комиксист, придумавший Супермена;

Харви Болл (1921–2001) — график, отец смайлика;

Илья Олейников (1947–2012) — актер, эстрадный артист.

Дни рождения 10 июля: Илья Олейников Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Именины 10 июля

И еще пара слов о праздниках 10 июля 2026 года. Нельзя забыть об именинах, так что обратимся к святцам. День ангела отмечают:

10 июля — День котят Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 10 июля 2026 года. В день Самсона и котят стоит быть щедрыми и милостивыми по отношению как к людям, так и к четвероногим друзьям.

Ранее мы делились с вами проверенными способами борьбы с тлей.