30 марта 2026 в 15:50

Теплый салат с пекинской капустой, который хочется есть ложкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие привыкли использовать пекинскую капусту исключительно в сыром виде, добавляя ее в легкие салаты. Но этот хрустящий овощ раскрывается совсем по-иному, если его слегка поджарить или ошпарить. Он теряет излишнюю жесткость, становится нежным, но при этом сохраняет приятную текстуру. Этот теплый салат — идеальный вариант для ужина, когда хочется чего-то сытного и не тяжелого. Он готовится за 20 минут, а выглядит как блюдо из ресторана азиатской кухни.

Начнем с курицы. Возьмите одно куриное филе, примерно 250 г. Нарежьте его тонкими полосками поперек волокон. В разогретой сковороде с высокими бортами обжарьте курицу на сильном огне с небольшим количеством кунжутного масла. Мясо должно схватиться румяной корочкой снаружи и остаться сочным внутри. Посолите, поперчите и отложите в сторону. Тут же, в той же сковороде, обжарьте 20 г арахиса без скорлупы до легкого золотистого цвета.

Теперь займемся капустой. Возьмите один небольшой кочан пекинской капусты, примерно 0,5 кг. Отделите листья, промойте и обсушите. Крупные листья порвите руками на куски среднего размера, более мелкие оставьте как есть. Важно: не режьте капусту ножом, только рвите руками, так она лучше сохранит структуру. В той же сковороде, где жарились курица и арахис, быстро обжарьте капусту. Масла много не нужно, достаточно того, что осталось. Капусту выкладывайте порциями, чтобы она не тушилась, а именно схватывалась на сильном огне. Достаточно 2-3 минут активного перемешивания, чтобы листья слегка уменьшились в объеме, но остались упругими.

Для заправки смешайте 3 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку рисового уксуса, 1 чайную ложку меда и 1 натертый зубчик чеснока. Добавьте перец чили по желанию. В глубокой миске соедините теплую капусту, куриные полоски, арахис и мелко рубленую кинзу по желанию. Залейте заправкой и аккуратно перемешайте. Сразу подавайте, пока капуста сохраняет тепло. Это блюдо отлично сочетается с вареным рисом или просто с ломтиком свежего багета.

  • Совет: если хотите сделать салат более сытным, добавьте в него отварную рисовую лапшу или стеклянную вермишель. Арахис можно заменить кешью или кедровыми орешками — каждый раз вкус будет новым. И помните, что пекинская капуста не любит долгого нагревания, поэтому держите ее на огне не дольше трех минут.

  • Пищевая ценность на порцию (из расчета на 2 порции): Калорийность: 360 ккал. Белки: 28 г, Жиры: 18 г, Углеводы: 20 г.

Оксана Головина
О. Головина
