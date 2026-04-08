Постные оладьи: три простых рецепта на дрожжах, воде и без яиц

Постные оладьи могут быть такими же пышными, румяными и аппетитными, как и те, что готовятся на молоке и яйцах. Главное — знать несколько хитростей. Мы поделимся тремя проверенными рецептами, которые выручат вас в любой ситуации. Здесь вы найдете и постные оладьи на дрожжах для особой пышности, и постные оладьи на воде для тех, кто ценит скорость, и постные оладьи без яиц, которые не уступают классическим по вкусу.

Постные оладьи на дрожжах — воздушные, как облако

Начните с опары: в 200 мл теплой воды растворите 1 чайную ложку сахара и 10 г сухих дрожжей. Оставьте на 15 минут в тепле без сквозняков. За это время на поверхности появится пенистая шапка — верный признак, что дрожжи проснулись. В отдельной посуде соедините 300 г муки, щепотку соли по вкусу и еще 1 ложку сахара. Влейте дрожжевую смесь и 200 мл теплой воды, размешивая ложкой до консистенции густой сметаны. Накройте миску чистым полотенцем и уберите в теплое место на час. Тесто должно увеличиться вдвое, стать пузырчатым и очень живым. Не перемешивайте его! Просто зачерпывайте ложкой, смоченной в холодной воде, и выкладывайте на раскаленную сковороду с растительным маслом. Жарьте до золотистого цвета с двух сторон. Такие оладьи хороши с постным вареньем или свежими ягодами.

Рецепт второй: постные оладьи на воде — рекордная скорость

Когда времени в обрез, на помощь приходят постные оладьи на воде. Они не требуют ни дрожжей, ни долгого ожидания. В одной миске смешайте 200 г муки, 1 столовую ложку сахара, 0,5 чайной ложки соли и 0,5 чайной ложки соды. В другой соедините 300 мл воды комнатной температуры с двумя столовыми ложками подсолнечного масла и 1 чайной ложкой лимонного сока или яблочного уксуса. Жидкость влейте в сухую смесь и быстро перемешайте венчиком до однородности. Не старайтесь избавиться от всех комочков — легкая неоднородность придаст оладьям домашний шарм. Тесто получится текучим, чуть гуще, чем на блины. Сразу же выпекайте на горячей сковороде, смазанной маслом. Сода вступит в реакцию с кислотой, и оладьи поднимутся прямо на ваших глазах. Они получатся с хрустящими краями и пористой серединкой. Идеальная пара к ним — яблочное пюре или постный шоколадный топпинг.

Рецепт третий: постные оладьи без яиц — нежность от манки

Многие удивляются, но постные оладьи без яиц могут быть самыми нежными из всех. Секрет — в манной крупе, которая разбухает и создает мягкую, почти бархатистую структуру. В глубокой чашке смешайте 150 г пшеничной муки и 100 г манки. Добавьте 1 столовую ложку сахара, 0,5 чайной ложки разрыхлителя и щепотку соли по вкусу. Влейте 300 мл теплой воды, тщательно вымешивая, чтобы не осталось сухих вкраплений. Накройте миску и оставьте при комнатной температуре на 20 минут. За это время манка набухнет, тесто станет гуще и приобретет кремовую текстуру. В самом конце вмешайте 2 столовые ложки растительного масла и по желанию горсть промытого изюма или мелко рубленую курагу. Жарьте на умеренном огне, чтобы оладьи успели пропечься внутри. Они получаются плотноватыми, но невероятно мягкими, с тонкой корочкой. Подавайте с медом, ореховой пастой или просто посыпьте сахарной пудрой.

Секреты от шефа для безупречных постных оладий

Запомните несколько простых правил, и ваши постные оладьи всегда будут удаваться. Просеивайте муку, даже если она кажется чистой, — это насыщает тесто воздухом и делает оладьи пышнее. Не жалейте времени на разогрев сковороды: капля воды должна испаряться с шипением. Масло наливайте перед каждой новой партией, но не слишком много, иначе оладьи станут жирными. Готовые изделия выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впитать излишки. Экспериментируйте с добавками: тертая тыква, натертое яблоко, мелко рубленная зелень укропа или даже толченые грецкие орехи превратят простые постные оладьи в авторское блюдо.

Ранее мы поделились рецептом котлет, которые всегда получаются