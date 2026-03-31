Котлеты, которые всегда получаются: проверенный рецепт от шефа

Сколько раз мы слышали жалобы на сухие, резиновые котлеты, которые распадаются на сковороде или, наоборот, превращаются в плотные шары. Но секрет не в количестве яиц или хлеба, а в воде и правильном отношении к мясу. Эти котлеты получаются настолько нежными, что буквально тают во рту, а готовятся они проще, чем кажется. Их можно подавать и с картофельным пюре, и с гречкой, и просто с куском свежего хлеба — они всегда будут главным событием ужина.

Начнем с выбора фарша. Лучше взять смесь свинины и говядины в пропорции 60 на 40. Свинина дает сочность, говядина — структуру и вкус. Если возьмете только говядину, котлеты будут суховаты, а одна свинина сделает их слишком жирными. 500 г фарша выложите в глубокую миску. Теперь самое важное — лук. Одну крупную луковицу, примерно 150 г, натрите на самой мелкой терке до состояния кашицы. Именно тертый лук, а не рубленый, отдаст фаршу всю свою влагу и сделает котлеты нежными. Многие боятся такого количества лука, но поверьте, в готовом блюде он не чувствуется, остается только сочность.

Добавьте к фаршу два ломтика белого хлеба без корок, замоченных в 100 мл ледяной воды. Хлеб должен быть не свежим, а слегка подсохшим, тогда он лучше впитывает влагу. Воды не жалейте, она сделает текстуру воздушной. Вбейте одно яйцо, добавьте чайную ложку соли и щедрую щепотку черного перца по вкусу. Теперь начинайте вымешивать фарш руками. Делайте это долго, минут 10, с усилием, как будто замешиваете тесто. Фарш должен стать однородным, гладким и перестать липнуть к рукам. В процессе вымешивания он насыщается кислородом, и котлеты получаются пышными.

Сформируйте котлеты влажными руками, чтобы фарш не прилипал. Придайте им округлую, слегка приплюснутую форму. В сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масла. Выложите котлеты и обжаривайте на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Затем убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите еще минут 7. За это время они дойдут до готовности внутри, оставаясь сочными. Подавайте горячими, полив соком, который выделился при жарке.

Совет: чтобы котлеты получились особенно пышными, после формовки уберите их в холодильник на двадцать минут. Холодный фарш лучше держит форму при жарке. И никогда не нажимайте на котлеты лопаткой в процессе готовки — это выжимает соки, которые делают их вкусными.

Пищевая ценность на порцию (2 котлеты): Калорийность: 310 ккал. Белки: 22 г, Жиры: 23 г, Углеводы: 5 г.

