Пицца в миске: сытный салат с фасолью и сухариками

Когда совсем нет времени, а есть хочется сытно и вкусно, вспомните этот рецепт. Салат получается настолько самодостаточным, что его можно подавать как основное блюдо. Он похож на пиццу в миске: здесь есть и бобовая сытость, и копченый аромат, и хрустящие сухарики. А главное — готовка занимает ровно столько времени, сколько нужно, чтобы сварить яйца.

Первым делом поставьте вариться три яйца вкрутую. Пока они готовятся, займитесь сухариками. Возьмите три ломтика белого хлеба или батона, нарежьте кубиками со стороной в 1 см и обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая. Можно добавить 0,5 чайной ложки сухого чеснока или паприки прямо в процессе — аромат будет фантастическим. Откройте банку консервированной красной фасоли, тщательно промойте ее в дуршлаге холодной водой, чтобы убрать лишнюю слизь. Точно так же промойте банку консервированной кукурузы.

Когда яйца сварятся, остудите их под холодной водой и нарежьте кубиками. В глубокой миске смешайте фасоль, кукурузу, яйца и 100 г твердого сыра, натертого на крупной терке. Отдельно приготовьте заправку: 100 г сметаны или натурального йогурта смешайте с 1 зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, и щепоткой соли по вкусу. Заправьте салат, аккуратно перемешайте и только перед самой подачей добавьте сухарики, чтобы они остались хрустящими. Сверху можно посыпать свежей зеленью или оставить как есть.

Совет: если хотите сделать салат еще сытнее, добавьте к нему копченую курицу или колбасу — получится полноценный обед. Сухарики лучше добавлять порционно прямо в тарелку, чтобы они не размокли. И никогда не используйте для этого салата магазинные сухарики с искусственными вкусами, домашние всегда вкуснее и полезнее.

Пищевая ценность на порцию (из расчета на 3 порции): Калорийность: 290 ккал. Белки: 15 г, Жиры: 12 г, Углеводы: 28 г.

Ранее мы поделились топом-9 рецептов тушеной капусты