Лосось в духовке: хрустящая корочка из пармезана и готовность за 20 минут

Вопрос, как приготовить красную рыбу в духовке так, чтобы она получилась сочной внутри и хрустящей снаружи, волнует многих хозяек. Ответ прост: дело в правильной корочке. Именно шапочка из пармезана с цедрой лимона превращает обычный ужин в блюдо ресторанного уровня — без лишних усилий и дорогих ингредиентов.

Что понадобится

Для приготовления понадобятся:

  • филе лосося (4 куска по 150–180 г каждый);

  • тертый пармезан (40 г);

  • панировочные сухари панко (30 г);

  • сливочное масло (20 г, растопить);

  • цедра одного крупного лимона;

  • свежий тимьян (1 ч. л. или щепотка сушеного);

  • соль и белый перец по вкусу;

  • оливковое масло (1 ст. л.) для смазывания формы.

Как готовить

Духовку разогревают до 200 градусов. Противень застилают пергаментом и сбрызгивают оливковым маслом. Филе лосося обсушивают бумажным полотенцем, слегка солят и перчат — только с верхней стороны.

Отдельно смешивают пармезан, панко, цедру лимона, тимьян и растопленное сливочное масло до состояния влажной крошки. Эту смесь плотно прижимают ладонью к верхней стороне каждого куска рыбы — слой должен быть примерно 5–7 мм.

Рыбу кладут кожей вниз на противень и запекают 15–18 минут. Готовность определяют просто: мякоть в центре должна легко расходиться вилкой, оставаясь чуть влажной, а корочка — стать золотисто-коричневой.

Особый секрет: перед подачей можно сбрызнуть рыбу несколькими каплями свежевыжатого лимонного сока — это моментально «поднимает» аромат всего блюда. Зная, как приготовить красную рыбу в духовке с таким покрытием, сложно вернуться к другим способам.

Подают лосось горячим — с легким салатом из руколы, печеными овощами или просто с ломтиком цельнозернового хлеба.

  • Калорийность на 100 г: 272 ккал.

  • БЖУ: 22,6/17,4/3,9.

Валентина Еремеева
