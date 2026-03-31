Хрустит, тает, исчезает: салат с красной фасолью, авокадо и сухариками

Секрет этого салата в правильной текстуре: фасоль дает сытную основу, огурец — свежесть, а гренки из ржаного хлеба с тмином добавляют пряную ноту.

Начнем с гренок, потому что они требуют внимания. Возьмите 4 ломтика ржаного хлеба, лучше всего бородинского или с тмином. Нарежьте их небольшими кубиками, примерно по сантиметру. В пиале смешайте 2 столовые ложки оливкового масла, 1 чайную ложку молотой паприки, щепотку сушеного чеснока по вкусу и 0,5 чайной ложки семян тмина. Залейте этой смесью хлебные кубики, хорошо перемешайте руками, чтобы каждый пропитался. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, выложите гренки в один слой и обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Обычно это занимает 5–7 минут. Снимите с огня и пересыпьте на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы ушел лишний жир.

Пока гренки остывают, займемся основной частью. Откройте одну банку красной фасоли весом 400 г. Обязательно слейте жидкость и промойте бобы в холодной воде не менее минуты, меняя воду дважды. Это убирает консерванты и привкус железа, оставляя только чистый вкус. Переложите фасоль в глубокую миску. 1 крупный огурец, лучше всего грунтовый, с пупырышками, нарежьте сначала вдоль на 4 части, а затем поперек тонкими ломтиками — такая форма напоминает полумесяцы и лучше держит заправку. Отправьте огурец к фасоли.

Теперь добавьте красный лук. Половину небольшой луковицы нарежьте максимально тонкими полукольцами. Чтобы убрать излишнюю горечь, можно залить лук кипятком на минуту, затем откинуть на сито. Горсть свежей кинзы или петрушки (примерно 50 г) мелко порубите ножом, но не превращайте в кашу — зелень должна чувствоваться. Добавьте ее в миску. Если хотите добавить яркий акцент, возьмите половину сладкого желтого перца, нарезанного тонкой соломкой.

Самое интересное — заправка. В ступке или в небольшой миске разотрите 2 зубчика чеснока с 0,5 чайной ложки соли до состояния пасты. Добавьте 3 столовые ложки тыквенного масла — оно имеет насыщенный ореховый вкус и красивый янтарный цвет. Если тыквенного масла нет, возьмите обычное оливковое, но добавьте 1 чайную ложку молотых семян подсолнечника или кунжута. Влейте 1 столовую ложку бальзамического уксуса, 1 чайную ложку меда и 0,5 чайной ложки дижонской горчицы. Взбейте вилкой до однородности. Заправка должна быть густой, с ярким чесночным ароматом и кисло-сладким балансом.

Соедините заправку с салатом, аккуратно перемешайте. И только перед самой подачей добавьте остывшие гренки. Если вы положите их раньше, они впитают влагу и превратятся в мокрые крошки. Этот салат хорош и в качестве самостоятельного обеда, и как сытная закуска с супом.

Пищевая ценность на порцию: калорийность: 370 ккал, белки: 10 г, жиры: 21 г, углеводы: 34 г.

