Потеря сережки во сне: что предвещает и как избежать беды

Потерять серьгу во сне — сюжет, вызывающий тревогу, но его значение варьируется от мрачных предзнаменований до неожиданных позитивных перемен. Толкование зависит от мельчайших деталей: материала, уха, с которого пропало украшение, и ваших эмоций.
Общее толкование сна
Сонник Миллера трактует потерю серьги как предвестник черной полосы в жизни. Для женщины потеря золотой серьги сулит тревожные вести о здоровье близких, а для мужчины — предупреждает об опасности в дороге.
Ванга, напротив, видела в этом символе благополучие и идиллию, но лишь в том случае, если вы не испытывали сильного страха. Исламский сонник считает утрату золотого украшения знаком скорой и интересной поездки.
Решающее значение имеет металл.
Потеря золотой серьги часто символизирует риск разрыва дорогих отношений или крупные финансовые потери. Это предостережение быть благоразумнее и не поддаваться на провокации.
Серебряное украшение предупреждает о возможном обмане, предательстве или публичном оскорблении.
Важно запомнить, с какого уха исчезла серьга.
Потеря с левого уха указывает на борьбу за свои интересы и престиж, предвещая встречу с сильным недоброжелателем.
Потеря с правого уха — более благоприятный знак, сулящий успех в делах и вознаграждение за труды, несмотря на препятствия.
Для женщин потерянная серьга — это призыв обратить внимание на здоровье и избегать стрессов. Замужней женщине сон может сулить новые начинания и смену увлечений. Если девушка во сне не расстраивается из-за пропажи, это говорит о скором избавлении от тягостных отношений или обязательств.
Если вам приснилось, что вы нашли потерянную вещь, это очень хороший знак. Сон предвещает неожиданную удачу и скорую встречу, которая может стать судьбоносной.
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