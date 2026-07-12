Мясо во сне: главные сценарии от сырой до вареной туши и их толкования

Мясо во сне: главные сценарии от сырой до вареной туши и их толкования

Мясо во сне — многозначный символ, который может предвещать как радость и богатство, так и проблемы со здоровьем. Значение видения зависит от мельчайших деталей: внешнего вида продукта и ваших действий.

К чему снится сырое мясо?

Это самый распространенный сюжет, и чаще всего он представляет собой предупреждение. Конечно, если свежий кусок мяса просто лежит перед вами, сонник сулит радость и удовольствие. Однако если вы потрогали или взяли в руки грязный продукт — готовьтесь к неприятностям, досаде или даже болезни.

Популярные сценарии сна о мясе

Червивое, тухлое мясо — крайне неблагоприятный знак. Такой сон предупреждает о предательстве, сильных сплетнях и интригах со стороны завистников. Для женщины это грозит обсуждением ее прошлого, для мужчины — происками врагов на работе.

Вареное мясо, в отличие от сырого, сулит прибыль, но добытую тяжелым трудом. Также оно символизирует победу над давним соперником.

К чему снится много мяса? Увидели горы свежей вырезки? Сонник предупреждает — впереди множество хлопот и забот.

Мясо без крови. Розовый кусок говядины или свинины без крови предвещает отличное здоровье и позитивные перемены в жизни.

Резать мясо. Если вы режете мясо во сне, в реальности вас ждут споры и серьезные ссоры с домочадцами.

Есть мясо во сне. Поглощать сырой продукт — к крупной ссоре, скандалу или серьезной утрате. А вот есть вареное или жареное мяско — к получению прибыли и разрешению проблем со здоровьем.

К чему снится мясо мужчинам и женщинам

Для женщины видеть сырое мясо — к череде удивительных, но ошеломляющих событий на пути к цели. Но это видение может быть и предупреждением о болезни. Все зависит от ваших внутренних ощущений.

Для мужчины мясо часто сулит финансовую независимость и успех, особенно если во сне он жарил шашлык или разделывал тушу. Однако червивое мясо предупреждает сновидца о подрыве репутации.

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